living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يؤدي تلوث الهواء لتساقط الشعر؟

17
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذّرت دراسة كورية حديثة من أن تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري والأنشطة الصناعية، مرتبط بفقدان وتساقط الشعر عند البشر.
 
الدراسة أجراها باحثون بمركز أبحاث "علوم المستقبل" في كوريا الجنوبية، وعرضوا نتائجها، الأربعاء، أمام مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، الذي يعقد في الفترة من 9-13 أكتوبر 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد.
 
وللوصول إلى نتائج الدراسة، درس الباحثون تأثير الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، والتي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، ويتعرض لها الأشخاص.
 
 
وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً في الغالب من مصادر حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك البنزين والديزل وأنواع الوقود الصلب الأخرى مثل الفحم والنفط والكتلة الحيوية، وكذلك الأنشطة الصناعية الأخرى مثل البناء والتعدين وتصنيع مواد البناء مثل الأسمنت والسيراميك والطوب، بالإضافة إلى عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخين، ويمكن استنشاقها فتستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.
 
وتعتبر الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، والتي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر خطر رئيسي يصيب بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والرئة والسرطان ومشاكل الجهاز التنفسي.
 
لكن في المقابل، فإن تأثيراتها على الجلد والشعر غير معروفة جيداً، وهو ما درسه فريق البحث، من خلال قياس البروتينات المسؤولة عن نمو الشعر ومدى تأثرها بنسب تلوث الهواء.
 
وأجري البحث من خلال تعريض الخلايا في فروة الرأس البشرية وتحديداً في قاعدة بصيلات الشعر، إلى تركيزات مختلفة من جزيئات الغبار والديزل التي تشبه الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً.
 
وأظهرت النتائج أن وجود الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، يقلل من مستويات بروتين يسمى "cat-catenin"، وهو البروتين المسؤول عن نمو وتشكل الشعر.
 
وكشفت الدراسة أيضاً أن مستويات 3 بروتينات أخرى مسؤولة عن نمو الشعر وبقائه قد انخفضت عند التعرض لجزيئات الغبار والديزل، وهذا يعني أن كلما زاد مستوى الملوثات، زاد انخفاض تلك البروتينات.
 
وقال الدكتور هيوك تشول كوون، قائد فريق البحث: "رغم أن العلاقة بين تلوث الهواء والأمراض الخطيرة مثل السرطان والانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب راسخة، لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول تأثير التعرض لمواد معينة على جلد وشعر الإنسان على وجه الخصوص".
 
وأضاف: "يشرح بحثنا طريقة عمل ملوثات الهواء على خلايا الجلد وبصيلات شعر الإنسان، حيث تبين أن ملوثات الهواء الأكثر شيوعا تقود إلى تساقط الشعر".
 
ويعتبر تلوث الهواء عامل خطر مساهم لعدد من اﻷمراض، بما فيها أمراض القلب والرئة، والسرطان، والسكري وأمراض الكلى.
 
وحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2016، يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كل 10 أشخاص حول العالم، ما يجعلها رابع أكبر عامل خطر دولياً، واﻷكبر في الدول الفقيرة، حيث يتسبب في 93% من الوفيات أو اﻷمراض غير المميتة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout