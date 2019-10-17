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وداعا للحقن.. حبوب ذكية لإيصال الأدوية دون ألم

17
OCTOBER
2019
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طور باحثون في معهد "ماساتشوستس" للتقنية، حبوبا ذكية، قد تنهي عصر الحقن الدوائية، وخصوصا بالنسبة لمرضى السكري.
 
 
ويعتمد مرضى السكري على حقن الأنسولين عند ارتفاع معدل الغلوكوز، وذلك لأن الحبوب التي تحتوي على الأنسولين غير قابلة للاستخدام عمليا لأن الجهاز الهضمي يحطم الهرمون عند مروره فيه، وبالتالي لا يستفيد المريض منه عند تناوله فمويا.
 
ووفق دراسة نشرت بمجلة "نيتشر ميديسين"، فإن الكبسولات الذكية التي تأتي بطول 30 ميليمتر، تدمج 3 أذرع متناهية الصغر، تعمل على حقن الأنسولين مجهريا.
 
وصمم الباحثون الكبسولة بحيث تكون مقاومة للوسط الحمضي للمعدة ، فلا تتحلل إلا عند وصولها الأمعاء الدقيقة الأكثر الحمضية.
 
وبعد تحلل الكبسولة تخترق الحقن المجهريّة الطبقة السطحية من الأمعاء الدقيقة وتفرز الأنسولين، وفق ما نقل موقع "مرصد المستقبل".
 
ولا يسبب الحقن المجهري أي ألم نظرا لافتقار الأمعاء الدقيقة لمستقبلات الألم العصبية، كما يأمل العلماء أن تساهم هذه الحبوب في توفير طرق بديلة لإيصال الهرمونات والمضادات الحيوية والعقارات التي تضم الحمض النووي للمكان المستهدف.
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