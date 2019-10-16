كيف يؤثر تاريخ "العائلة" على خصوبة الرجال؟

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كشفت دراسة جديدة أن الرجال من الأسر الكبيرة (أولاد الذوات) يميلون لامتلاك حيوانات منوية أفضل جودة عموما.

واكتشف باحثون في جامعة ولاية Utah الأمريكية، أن الرجال ممن لديهم أسلاف يملكون عائلات كبيرة، لديهم معدل أعلى من الحيوانات المنوية الصحية.

وعند مقارنة الحيوانات المنوية للرجال بعدد الأطفال في 9 أجيال من أسلافهم، وُجد أنه لكل طفل إضافي في تاريخ العائلة يزداد تعداد الحيوانات المنوية لدى الرجل بمعدل 1.8 مليون تقريبا.

وفي الدراسة، حلل الباحثون مجموعة مكونة من 2182 رجلا، وقارنوا عينات من الحيوانات المنوية بقاعدة بيانات سكان ولاية Utah، وتتبعوا تاريخ عائلاتهم حتى عام 1935 وما قبله.

ووجد فريق البحث أن الرجال من الأسر الكبيرة تاريخيا، يميلون إلى الحصول على ما يقرب من مليوني حيوان منوي أكثر صحة. ويتراوح عدد الحيوانات المنوية الطبيعي، بين 15 و200 مليون لكل ميلي لتر من السائل المنوي.

وفي حديث هام ضمن الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للطب التناسلي في فيلادلفيا، قال معدو التقرير: "هذه واحدة من أولى الدراسات التي تفحص العلاقة بين مكانة الأسرة بين الأجيال وعدد الحيوانات المنوية، كعلامة على العقم عند الذكور. ووجدنا أن انخفاض تعداد الحيوانات المنوية يرتبط بحجم العائلة الأصغر بين الأجيال".