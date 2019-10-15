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المركز الوطني لمعالجة الثدي NBCC - المركز الأوّل في لبنان للرعاية الكاملة المتكاملة بالثدي

15
OCTOBER
2019
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يضع المركز الوطني لمعالجة الثدي معايير جديدة في المنطقة. فهو المركز الشامل الأول من نوعه في لبنان للعناية بالثدي، ويقدّم دعمه لجميع النساء اللّواتي يعانين من أي مشكلة أو مرض في الثدي ضمن وجهة واحدة من خلال مجموعة متنوّعة من الخدمات التي يقدّمها. 
 
تكمن مهمة المركز في تعزيز الوعي حول مشاكل الثدي وصحة جميع النساء من خلال توفير التوجيه والدعم المعنوي في مكان واحد يجمع الخدمات الأحدث والأكثر تقدّمًا على يد فريق متعدد التخصصات من الخبراء الطبيين الاستثنائيين.
 
وقد قال الدكتور عماد الحاج، العضو المؤسس وصاحب فكرة تأسيس هذا المركز، الذي يتمتع بأكثر من ثمانية وعشرين عامًا من الخبرة في مجالات الجراحة العامة وإدارة الرعاية الصحية والتعليم الطبي: "لقد أثبت هذا النموذج نجاحاته في دول أجنبية أخرى على مستويات متعدّدة، سواء من حيث الحدّ من قلق المريضات اللّواتي أصبح باستطاعتهنّ اليوم التوجّه إلى مكانٍ واحد للخضوع للاستشارات الطبّية والفحوصات والتحاليل والعمليات الجراحية والمتابعة، أو من حيث الأداء الطبّي نظرًا لنهج المركز المتعدد التخصصات الذي يغطّي كافة المجالات.” 
 
يقدّم المركز الوطني لمعالجة الثدي مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها:
 
- اختبارات التشخيص
- خيارات العلاج (الجراحية وغير الجراحية)
- الجراحة الترميمية 
- الجراحة التجميلية للثدي
- علاجات ما بعد الجراحة
- خدمات الدعم:
• المبادرات التثقيفية
• الدعم النفسي
• الخدمات الغذائية 
• العلاج الفيزيائي
 
يقع المركز الوطني لمعالجة الثدي في مبنى مستشفى الوردية، الطابق السابع ، شارع باستور، غورو ، بيروت – لبنان.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم التالي: 111 592 70 961+ أو زيارة موقعنا الإلكتروني https://nbcc.care/
 
حول المركز: يستجيب المركز الوطني لمعالجة الثدي لاحتياجات مرضاه الجسدية والمعنوية. يستخدم أحدث المعدات الطبية والعلاجات المتاحة، يعتمد المركز نموذج الرعاية المتعدد التخصصات من خلال فريق طبّي رائد من المتخصصين يضمّ متخصصين في الأشعة، ومتخصصين في علم الأمراض، والجرّاحين، وأطباء الأورام المشخصين والمعالجين، وجرّاحي التجميل والأطباء النفسيين، والممرضات المختصات بالعناية بالثدي، والمتخصصين في التغذية، والعاملين الاجتماعيين.
 
إنّ هذا النهج يستلزم عمل الفريق الطبّي الجماعي لمناقشة كلّ حالة لاتخاذ القرار المناسب بحسب الفحوصات الأخيرة لتحديد العلاج الخاص بنوع معيّن من مرض السرطان والمرحلة التي وصل إليها.
 
بفضل فريق متعدد التخصصات، تستفيد كلّ مريضة من برنامج شامل للرعاية بالثدي، يتم تقييمه من وجهات نظر طبية مختلفة. يضمن هذا النموذج الطريقة الأكثر كفاءة لاستخدام الموارد الطبية، وخفض قلق وتوتر المريضة، ورفع مستوى رضاها.
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