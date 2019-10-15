تقرير دولي يحذر من تنامي ظاهرة تلف الأغذية

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أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقريرا جديدا، يقدم نظرة متعمقة حول كمية التلف من الأغذية، مكانها وأسبابها، في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد الغذائي.

ودعا تقرير المنظمة الدولية إلى اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق تخفيض فعال لظاهرة تلف الغذاء الذي قدرته "الفاو" بنحو 14 في المئة.

وتميز المنظمة الدولية بين تلف الأغذية، وهو ما يتم فقده بعد الحصاد أو أثناء النقل، وبين هدر الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون.

وحسب "الفاو"، فإن نحو 14 في المئة من الأغذية المنتجة في العالم، تفقد قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة، بما في ذلك خلال العمليات التي تتم في المزارع والتخزين والنقل.

وسلط التقرير الضوء على ضرورة قياس التلف بعناية في كل مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، كما يقدم منهجية جديدة في هذا الخصوص، وهو إجراء من شأنه المساعدة في تحديد المراحل الحرجة في سلسلة الإمداد، وهي النقاط التي تكون فيها فواقد الأغذية في أعلى درجاتها، ويكون لها التأثير الأكبر على الأمن الغذائي.

وأوصت المنظمة الدولية الحكومات، بضرورة رفع مستوى الوعي بفوائد الحد من إتلاف الأغذية وهدرها بين الموردين والمستهلكين والتأثير على عملية صنع القرار عن طريق أنواع مختلفة من الإجراءات أو السياسات.

وذهبت "الفاو" إلى التذكير بمعاناة أكثر من 800 مليون شخص في العالم من الجوع كل يوم، بينما يستمر كثيرون في هدر الغداء ورمي أطنان الطعام في القمامة.