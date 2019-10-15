living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير دولي يحذر من تنامي ظاهرة تلف الأغذية

15
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقريرا جديدا، يقدم نظرة متعمقة حول كمية التلف من الأغذية، مكانها وأسبابها، في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد الغذائي.
 
ودعا تقرير المنظمة الدولية إلى اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق تخفيض فعال لظاهرة تلف الغذاء الذي قدرته "الفاو" بنحو 14 في المئة.
 
وتميز المنظمة الدولية بين تلف الأغذية، وهو ما يتم فقده بعد الحصاد أو أثناء النقل، وبين هدر الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون.
 
وحسب "الفاو"، فإن نحو 14 في المئة من الأغذية المنتجة في العالم، تفقد قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة، بما في ذلك خلال العمليات التي تتم في المزارع والتخزين والنقل.
 
وسلط التقرير الضوء على ضرورة قياس التلف بعناية في كل مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، كما يقدم منهجية جديدة في هذا الخصوص، وهو إجراء من شأنه المساعدة في تحديد المراحل الحرجة في سلسلة الإمداد، وهي النقاط التي تكون فيها فواقد الأغذية في أعلى درجاتها، ويكون لها التأثير الأكبر على الأمن الغذائي.
 
وأوصت المنظمة الدولية الحكومات، بضرورة رفع مستوى الوعي بفوائد الحد من إتلاف الأغذية وهدرها بين الموردين والمستهلكين والتأثير على عملية صنع القرار عن طريق أنواع مختلفة من الإجراءات أو السياسات.
 
وذهبت "الفاو" إلى التذكير بمعاناة أكثر من 800 مليون شخص في العالم من الجوع كل يوم، بينما يستمر كثيرون في هدر الغداء ورمي أطنان الطعام في القمامة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout