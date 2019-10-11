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أفضل 5 أطعمة لزيادة متوسط العمر المتوقع

11
OCTOBER
2019
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وجد الخبراء منذ عقود أن سر العمر المديد قد يكمن في اتباع المرء نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه يوميا.
 
ومن خلال إجراء العديد من البحوث والدراسات، تمكن الخبراء من تحديد أفضل 5 أطعمة تساعد في زيادة متوسط العمر، جنبا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.
 
وتتمثل الأطعمة الرئيسية الخمسة لإطالة العمر في:
 
-التوابل:
 
وفقا لبحث صيني شمل نحو 500 ألف شخص، فإن إضافة التوابل إلى طعامك قد تضيف سنوات إلى حياتك، حيث وجدت النتائج أن تناول الأطعمة مع التوابل مرة واحدة على الأقل يوميا، يخفض من خطر الوفاة بنسبة 10%.
 
وينسب الباحثون هذا الرابط إلى "الكابسيسين" الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للسمنة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب وأيضا مضادة للسرطان.
 
-البيض:
 
يعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا صحيا للراغبين في زيادة العمر الافتراضي.
 
ووفقا لبحث أجرته "معاهد الصحة الوطنية" البريطانية، فإن البروتين يمكن أن يزيد من متوسط العمر بسبب خصائصه المشبعة.
 
وللبيض تأثير إيجابي على فقدان الوزن والذاكرة، وصحة العين والعظام.
 
-الخضار الورقية والخضراء:
 
كشفت العديد من الدراسات أن الخضروات الورقية والخضراء تعمل على تحسين صحة الفرد وإطالة عمره، وذلك لأنها تحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية ومجموعة من المكونات الغذائية القوية.
 
-الألياف:
 
لحياة طويلة وصحية، يمكن الاعتماد على الشوفان وحبوب القمح الكاملة وأي حبوب أخرى كاملة.
 
وبحسب دراسة أجرتها "معاهد الصحة الوطنية" فإن الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالألياف، وخاصة الحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل للوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها، ويرجع ذلك إلى قدرة الألياف على تنظيم حركات السكر في الدم وحركات الأمعاء.
 
-السمك:
 
وجد الباحثون أن الذين يتناولون أنواعا مختلفة من الأسماك، لديهم أعلى مستويات من الأحماض الدهنية للأوميغا 3، في دمائهم، ما يؤدي إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 27%.
 
وتعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة وسمك السردين وسمك التونة، من أفضل أنواع السمك لزيادة طول العمر.
 
وينصح الخبراء بالحصول على وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تتضمن أي نوع من هذه الأسماك.
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