الطماطم لتحسين الخصوبة.. دراسة تكشف العلاقة الصحية

توصل بحث علمي حديث إلى أن تناول الطماطم بشكل يومي، يحسّن جودة الحيوانات المنوية، ويرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "شيفيلد" البريطانية، فإن الإكثار من تناول الطماطم يزيد من نسبة الحيوانات المنوية السليمة والسريعة بنسبة 40 في المئة.

ووجد البحث الذي شمل مشاركين تراوحت أعمالهم بين 19 و32 عاما، أن تناولهم للطماطم على شكل معجون يوميا لثلاثة أشهر، قد حسّن من نوعية وقدرة الحيوانات المنوية على الحركة.

وأرجع الباحثون ذلك التحسن في الخصوبة إلى احتواء الطماطم على "الليكوبين"، وهو مضاد أكسدة قوي، يحول دون تعرض الحيوانات المنوية لأي التهابات أو تشوهات تؤثر في جودتها وسرعتها.

كذلك يعمل "الليكوبين" على منع أكسدة الكوليسترول الضار أو السيء، والحيلولة دون انسداد الشرايين، وتسهيل تدفق الدم في الجسم، وذلك وفق ما ذكر موقع "ساينس ديلي" المتخصص بالأخبار الطبية والبحوث العلمية.