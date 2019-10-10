living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يفعله الأسبرين بوظائف الرئة

10
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدمت دراسة جديدة دليلا على أن العقاقير المضادة للالتهابات اللاستيرويدية مثل الأسبرين، قد تقلل من الآثار الضارة للتعرض للهواء الملوث بشكل كبير على وظائف الرئة.

ونشر فريق الباحثين من كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة وكلية هارفارد تشان للصحة العامة وكلية الطب بجامعة بوسطن، نتائج دراستهم في مجلة American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

وحلل الفريق البيانات التي تم جمعها من مجموعة مكونة من 2280 جنديا من المحاربين القدامى في منطقة بوسطن الكبرى، ممن خضعوا لاختبارات لتحديد وظائف الرئة لديهم. وكان متوسط عمر المشاركين 73 عاما.

ودرس الباحثون العلاقة بين نتائج الاختبار واستخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية المبلغ عنها، والتعرض للجسيمات المحيطة (PM) والكربون الأسود، في الشهر السابق للاختبار، مع مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الحالة الصحية للمشارك وما إذا كان مدخنا.

ووجد الباحثون أن استخدام أي مضادات التهاب لاستيرويدية، خفضت إلى النصف، تقريبا، من تأثير جسيمات المحيط على وظيفة الرئة.

ونظرا لأن معظم المشاركين في الدراسة ممن تناولوا مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، استخدموا الأسبرين، يقول الباحثون إن التأثير الذي لاحظوه كان أساسا بسبب الأسبرين، مشيرين إلى ضرورة دراسة تأثيرات بقية الأدوية المضادة للالتهابات اللاستيرويدية.

وفي حين أن الآلية غير معروفة، يؤكد الباحثون أن مضادات الالتهاب اللاستيرويدية تخفف الالتهاب الناجم عن تلوث الهواء.

وقال شو غاو، الباحث الأول بالدراسة وأستاذ بقسم علوم الصحة البيئية في جامعة كولومبيا ميلمان: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأسبرين ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية الأخرى قد تحمي الرئتين من طفرات قصيرة الأجل في تلوث الهواء"

وأضاف أنه: "ما يزال من الضروري تقليل تعرضنا لتلوث الهواء، المرتبط بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، من السرطان إلى أمراض القلب والأوعية الدموية".

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout