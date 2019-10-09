living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من منتجات لتسريح الشعر.. خطيرة في السوق!

9
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من منتجين لتسريح الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".


وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية.

وأضافت أن المنتجين مصنّعين في البرازيل، ويحمل المنتج الأول اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 Soft"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.

وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout