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العلم يكشف: ماذا يحدث حين نأكل مع الأصدقاء؟

7
OCTOBER
2019
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عربي 21 - وجدت دراسة أجراها باحثون بريطانيون من جامعة برمنغهام أن وجود الشخص مع الأصدقاء له تأثير "قوي" على كمية الطعام التي يتناولها، حيث أشاروا إلى أن الناس يأكلون أكثر عندما يكونون مع العائلة أو الأصدقاء.
 
وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وترجمته "عربي21"، قام فريق البحث بقيادة الدكتورة وعالمة النفس هيلين رودوك بتحليل 42 دراسة أخرى، نظرت في آثار التنشئة الاجتماعية في أثناء تناول الطعام.
 
ووجد الفريق أن الناس يميلون إلى تناول كمية طعام أكثر بنسبة 48 في المئة عندما يكونون مع أشخاص يحبونهم، لكن كان هذا التأثير أقل قليلا لدى النساء البدينات اللائي تناولن 29 في المائة أكثر.
 
بينما عندما كان الناس مع الغرباء أو مع أشخاص لا يحبونهم، لم يكن التأثير هو نفسه، ولفتوا إلى أنه يمكن أن يرتفع استهلاك الغذاء بنسبة 50 في المائة تقريبا، حينما يكون الشخص مع مجموعة مقارنة مع تناول الطعام وحده.
 
وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة في تناول الطعام حينما يكون الشخص مع أصدقائه أو عائلته يدخل ضمن ما يسمى بالتيسير الاجتماعي، وهو "زيادة سرعة أي نشاط وكميته نتيجة رؤية الزملاء الذين يقومون بأوجه نشاط مماثلة".
 
وذكر الباحثون أنه من بين الأسباب الأخرى الممكنة والأكثر حداثة لتناول الشخص الطعام أكثر في أثناء وجوده مع مجموعة، أن الناس قد يرغبون في عرض صور مختلفة لأنفسهم على أشخاص مختلفين.
 
ووجدوا أيضا أن الأكل الجماعي أكثر متعة من أكل الإنسان بمفرده، مما يشير إلى أن مركز المكافآت في المخ يشجع الناس على فعل المزيد.
 
وقالت هيلين رودوك: 'لقد وجدنا دليلا قويا على أن الناس يتناولون المزيد من الطعام عندما يتشاركونه مع الأصدقاء والعائلة، أكثر من تناول الطعام بمفردهم".
 
وتابعت: "ومع ذلك، لم يُلاحظ تأثير التيسير الاجتماعي هذا على تناول الطعام في الدراسات التي نظرت في تناول الطعام بين الأشخاص الذين لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض جيدا".
 
وأضافت: "الناس يريدون نقل الانطباعات الإيجابية للغرباء، واختيار كميات أو أجزاء قليلة من الطعام قد يوفر وسيلة للقيام بذلك، وهذا قد يكون السبب في أن التيسير الاجتماعي لتناول الطعام يكون أقل بين مجموعات الغرباء".
 
وتشير النتائج التي توصلت إليها الأبحاث السابقة إلى أننا نختار غالبا ما (وكم) نتناول من الطعام، بناء على نوع الانطباع الذي نريد أن ننقله عن أنفسنا.
 
ونقلت الصحيفة عن رودوك قولها: "تشير الدلائل إلى أن هذا قد يكون واضحا بشكل خاص بالنسبة للنساء اللائي يتناولن الطعام مع الرجال الذين يرغبون في إقناعهم، وللأشخاص الذين يعانون من السمنة والذين يرغبون في تجنب التعرض للإفراط في تناول الطعام".
 
وأوضحت الصحيفة بأن البشر ليسوا وحدهم في ميلهم إلى التهام أكثر عندما يكونون في مجموعات، حيث شوهدت الصفة نفسها في الحيوانات، بما في ذلك الفئران والدجاج والجربوع وغيرها من الأنواع.
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