أستراليا تموّل أبحاث القنب الطبي

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كشفت تقارير طبية وعلمية في أستراليا مؤخرا عن تزايد الطلب، وبشكل سريع، على القنب الطبي، الأمر الذي دفع السلطات الصحية إلى الاهتمام بإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث عليه.

وقال وزير الصحة الأسترالي غريغ هنت، الأحد، إن بلاده ستخصص 3 ملايين دولار أسترالي، أو ما يعدل 2.03 مليون دولار أميركي، للأبحاث الخاصة باستخدام القنب في مساعدة مرضى السرطان.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يأتي بعد تزايد الطلب السريع على القنب الطبي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح هنت أنه سمح لأكثر من 11 ألف مريض بالحصول على القنب الطبي، موضحا أن معظم الموافقات على ذلك حصلت في هذا العام.

وجاءت تصريحات وزير الصحة الأسترالي خلال حفل لجمع التبرعات رأسته المغنية والممثلة الأسترالية الشهيرة أوليفيا نيوتن جون، التي لعبت بطولة فيلم "غريس" مع جون ترافولتا.

ونيوتن جون أسترالية ولدت في إنجلترا، وأصبحت أحد المؤيدين بشدة للقنب الطبي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.

ورغم أن معظم منتجات القنب قانونية في معظم أنحاء أستراليا، فإنه لا يسمح بها إلا للمرضى فقط بناء على وصفة طبية، كما أن زراعة وصنع القنب الطبي يستلزمان ترخيصا.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات المخولة زراعة وجني القنب الطبي، إذ يسمح حاليا لنحو 78 شركة بزراعته وصناعة منتجاته، مقابل شركة واحدة فقط في مارس من عام 2017.