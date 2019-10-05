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أطباء: المعكرونة سريعة التحضير تسبب مرضا خطيرا

5
OCTOBER
2019
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الاستهلاك المتكرر للمعكرونة سريعة التحضير، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص حول العالم، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.
وتؤكد أخصائية التغذية مارغريتا كوروليفا أن المنتجات التي يتم إعدادها بسرعة تفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تحتوي على البروتين، وهذا يعني أنه في مثل هذه المنتجات لن تبقى سوى الكربوهيدرات البسيطة، مما يزيد من نسبة السكر في الدم.

وبالنسبة للمعكرونة سريعة التحضير، فإن تناولها بشكل مستمر يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. وذلك بسبب إحتوائها على العديد من الإضافات الضارة بجسم الإنسان.

وقالت مارغريتا "بعد تناول المنتج بشكل مستمر، يتم تنشيط العديد من ردود الأفعال في الجسم، والتي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع 2".

ويشار إلى أن السكر من النوع الأول هو المرض الذي يعتمد على الأنسولين، وهو ناتج عن تدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، بينما لا يحتاج مرضى النوع الثاني إلى حقن الأنسولين.

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