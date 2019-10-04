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8 أعراض تحاول شفتيك أن تخبرك بها عن صحتك

4
OCTOBER
2019
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عربي21- يوجد في الشفاه أكثر من مليون نهاية عصبية، وتعد أيضا أكثر حساسية من أطراف الأصابع، لذلك قد تشير في بعض الأحيان إلى أن هناك مرضا قادما أو قارب على الانتهاء. وعلى سبيل المثال حين يكون هناك حرارة داخلية في الجسم تظهر بثور عند شفاهنا.
 
 
وإضافة لهذه البثور، هناك علامات وأعراض أخرى تشير إليها الشفاه، وفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"، وهي كما يلي:
 
 
التشققات في أطراف الفم
 
 
أشار التقرير إلى أنه عندما ينحصر اللعاب في زوايا فمك، فإنه يجفف البشرة، وبالتالي يمكن أن تتشقق، وقد تلعق شفتيك في كثير من الأحيان، والدفء والرطوبة في الزوايا تخلق الظروف المثالية للعدوى، وهي السبب الأكثر شيوعا لهذه التشققات، بالتالي إذا حدث ذلك كثيرا، فالرجاء عدم التردد في الذهاب إلى الطبيب.
 
 
شفاه جافة ومشقوقة
 
 
 
ولفت التقرير إلى أنه قد يشير جفاف شفتيك إلى قلة الرطوبة في باقي أعضاء الجسم، ويمكن أن يحدث أيضا بسبب الطقس أو الإجهاد، في هذه الحالة اشرب المزيد من الماء، واستخدم الكريمات المرطبة.
 
 
أيضا يمكن أن تكون الحساسية هي سبب تشقق الشفاه، لذا يرجى الانتباه، خاصة إذا كان لديك بعض الأعراض الأخرى مثل الحكة، عندها يجب أن تسارع لزيارة الطبيب.
 
 
نتوءات على الشفاه
 
 
 
وأوضح التقرير أنه يمكن أن تكون نتوءات الشفاه مؤلمة أو غير مريحة، ولكن معظم الوقت تكون غير ضارة، ويمكن أن تختفي دون أي علاج، وقد تظهر بعد حقن حمض الهيالورونيك، أيضا رد فعل الجسم أو الشفاه على الطعام قد تسبب أيضا هذه الظروف.
 
 
وغالبا ما يكون السبب هو العدوى الفيروسية، مثل الهربس، عندها تكون بحاجة إلى علاج طبي مناسب.
 
 
حلقة حمراء حول الشفاه
 
 
 
وأكد التقرير على أن أحد أكثر الأسباب شيوعا للحلقة الحمراء حول الفم هو "التهاب جلد لعق الشفاه"، حيث يجفف لعق الشفاه المتكرر الزيوت الطبيعية من الجلد حول الشفاه، ويجعلها حمراء، وتصيبها بالحكة أيضا.
 
 
يمكن للمرطبات البسيطة والتخلص من هذه العادة حل هذه المشكلة.
 
 
التجاعيد على الشفة العليا
 
 
 
وحذر التقرير من أنه إذا بدأت تلاحظ الكثير من التجاعيد على الشفة العليا، فقد يكون هناك أسبابا جسدية وعاطفية، لذا انتبه إلى عاداتك السيئة، مثل استخدام القصبة "الماصة" بكثرة لشرب العصير، أو التدخين أكثر من اللازم بسبب التوتر.
 
 
تغير تلون الشفاه
 
 
 
وذكر التقرير أنه يمكن أن تشير الشفاه الزرقاء إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية، وقد يكون لديك نفس الأعراض في أصابعك وأصابع قدميك.
 
 
كما يمكن أن تشير الشفاه البيضاء أو الشاحبة إلى فقر الدم، الأمر الذي يتطلب في الواقع رعاية طبية، من الممكن أيضا أن يكون لديك انخفاض في نسبة السكر في الدم أو مشاكل في الدورة الدموية أو نقص الفيتامينات، لذلك في حال تغير لون الشفاه عليك مراجعة الطبيب فورا.
 
 
تورم الشفاه
 
 
وأوضح التقرير أنه قد يكون التورم علامة على رد الفعل التحسسي، فإذا لاحظتِ أن شفتيكِ تزداد حجما في كل مرة تستخدمين فيها مستحضرات تجميل معينة، فتخلصي منها، وإذا أصبحت شفتيكِ أكبر وأكبر خلال فترة زمنية قصيرة فاتصلي بالمسعفين.
 
 
بقع سوداء على الشفاه
 
 
 
وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن البقع السوداء على الشفاه إحدى العلامات، حيث يمكن أن يكون هناك أسباب متعددة للبقع السوداء على الشفاه، ويجب ألا تتجاهلها، والخيار الأفضل هو تشخيصها عن طريق الذهاب إلى الطبيب.
 
 
أيضا فرط تصبغ الجلد هو حالة شائعة يمكن أن تسبب بقع بنية، وقد تلاحظ ذلك ليس فقط على شفتيك، ولكن أيضا على خديك وأنفك وجبهتك.
 
 
وقد يكون السبب أن جسمك قد يمتص الكثير من الحديد من الطعام الذي تتناوله.
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