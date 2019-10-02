living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 أطعمة تطيل متوسط العمر

2
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توصل خبراء إلى أن طول العمر يكمن في اتباع نظام غذائي صحي بشكل يومي، يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه.

وتمكن الخبراء من تحديد أفضل خمسة أطعمة تساعد في زيادة متوسط العمر، جنبا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية، وفقا لصحيفة "إكسبريس".

الأطعمة هي التوابل، والتي وجد أن تناول الأطعمة مع التوابل مرة واحدة على الأقل يوميا، يخفض من خطر الوفاة بنسبة 10%، حيث تحتوي على خصائص مضادة للسمنة والأكسدة ومضادة للالتهاب وأيضا مضادة للسرطان.

الطعام الثاني على القائمة هو البيض، والذي يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، كما أن له تأثير إيجابي على فقدان الوزن والذاكرة وصحة العين والعظام.

الخضروات الورقية الخضراء متواجدة أيضاً على اللائحة، حيث تعمل على تحسين صحة الفرد بسبب ما يتواجد فيها من فيتامينات ومعادن.

الألياف تعد من العناصر المهمة للغاية لصحة الفرد، حيث وجد العلماء أن تناول الشوفان وحبوب القمح الكاملة وأي حبوب أخرى كاملة، ينظم نسبة السكر في الدم بجانب حركات الأمعاء.

وكان للأسماك مكان في القائمة، لما تحتويه من أوميغا 3، الذي يقلل من نسبة الوفاة نحو 27%، وينصح الخبراء بالحصول على وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تتضمن أسماكا.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout