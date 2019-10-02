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هل شربك للقهوة قبل النوم يحرمك منه فعلا؟

2
OCTOBER
2019
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عربي 21 - كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة أو الشاي قبل النوم مباشرة لا يؤثر على نوعية النوم.
 
وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" وترجمته "عربي21"، فقد راقب باحثون أمريكيون من جامعة "فلوريدا أتلانتيك" وكلية الطب بجامعة "هارفارد" 785 شخصًا لمدة 5,164 يومًا وليلة، وسجلوا كمية الكافيين والكحول والنيكوتين التي يستهلكونها.
 
ثم قارن الفريق استهلاك المشاركين لهذه المواد بنتائج أجهزة استشعار المعصم التي سجلت مدة نومهم، وكفاءة النوم ومدى استيقاظهم بعد الاستغراق بالنوم، وأيضا بنتائج يوميات النوم "وهي سجل لأوقات النوم والاستيقاظ لدى الفرد مع المعلومات ذات الصلة، وعادة ما تكون على مدى عدة أسابيع".
 
ووجدوا أنه على الرغم من أن النيكوتين والكحول يعطلان النوم - حيث مع سيجارة قبل النوم تستغرق 42 دقيقة من إجمالي مدة النوم للأرق (الشخص الذي لا يستطيع النوم بانتظام) - يبدو أن الكافيين ليس له أي تأثير.
 
وقالت الدكتورة "كريستين سبادولا" من جامعة فلوريدا أتلانتيك لمجلة "سليب": "حتى الآن  قامت دراسات قليلة نسبيًا بالتحقيق الدقيق في العلاقة بين شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وبين مؤشرات نوعية النوم: زمن النوم المتأخر، الاستيقاظ التام، كفاءة النوم، عدد مرات الاستيقاظ، أو الأرق".
 
وأضافت: "لم نلاحظ وجود ارتباط بين تناول الكافيين قبل أربع ساعات من النوم مع أي من مؤشرات نوعية النوم".
 
وأشار الخبر إلى أن النيكوتين كان المادة الأكثر ارتباطًا باضطراب النوم بين المشاركين المصابين بالأرق، حيث أظهرت البيانات أن استهلاك النيكوتين في الليل كان مرتبطًا بتخفيض متوسط مدة النوم 42.47 دقيقة.
 
وعبر الدكتور "نيل ستانلي"، خبير النوم في حديث لصحيفة الإندبندنت ، عن تأييده لنتائج الدراسة، مدعيا أن فكرة شرب القهوة قبل النوم سيبقيك مستيقظًا في الليل خرافة.
 
وقال "ستانلي": "بعض الناس حساسون للغاية لتأثيرات الكافيين، ومن المهم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على هذه المادة قبل وقت قريب من النوم، ولكن لا توجد قاعدة ثابتة حول ذلك، لذا ما عليك سوى الاستماع إلى جسدك".
 
وأردف: "بالنسبة لبعض الناس، تكون الآثار الناجمة عن الكافيين أقل بكثير وقد لا يكون لها أي آثار على الإطلاق، مثلا إذا كنت تشرب فنجانين من القهوة السوداء القوية كل مساء على مدار الأربعين عامًا الماضية، ولكنك عانيت للتو من مشكلة في النوم، فمن المؤكد أنها ليست القهوة".
 
وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت دراسة منفصلة إلى أن شرب ما لا يقل عن فنجانين من القهوة يوميًا قد يزيد متوسط العمر المتوقع لمدة تصل إلى عامين.
 
حيث وجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، أن استهلاك القهوة المعتدل، مثل كوبين إلى أربعة أكواب في اليوم، "كان مرتبطًا بتخفيض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسبب المحدد، مقارنة بعدم استهلاك القهوة".
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