جربوا السبانخ مع هذه الفاكهة في الصباح لحرق الدهون

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لها - يحتوي السبانخ على نسبة مرتفعة من الألياف وعلى مواد تسهل علمية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

وهو يعتبر أيضاً مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة والبروتينات والدهون الجيدة، ما يعني أنه مفيد لمحاربة مشكلة الكوليسترول وارتفاع الضغط.

كما انه غني بالماء الذي يشغل نسبة 93 إلى 95% من مكوناته. ومن خصائصه أنه يساعد على تخليص الجسم من السموم وعلى تعزيز عملية الايض وحرق الدهون.

ولهذا السبب ينصح بتناول مشروب يحتوي عليه وعلى البرتقال والكيوي. ويحتاج تحضيره الى كوب من أوراق السبانخ، برتقالتين، 3 حبات كيوي.

تقشر البرتقالتان وحبات الكيوي وتوضع الفواكه في الخلاط وتخفق جيداً. وبعد ذلك يضاف السبانخ مع نصف كوب من الماء وتمزج المكونات مجدداً حتى تتحول إلى مزيج متجانس. وينصح بتناول المخفوق في الصباح قبل الفطور.