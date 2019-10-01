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كيف نحد من أعراض نزلة البرد قبل تفاقمها؟

1
OCTOBER
2019
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يعاني البالغون من نزلات البرد في المتوسط بنحو مرتين أو ثلاث مرات في السنة، بينما تكون إصابات الأطفال بها أكثر.  
 
ومع دخول فصل الخريف، تنخفض درجات حرارة الجو ما يؤدي إلى التعرض بكثرة لنزلات البرد والانفلونزا، إلا أنه يمكن اتباع بعض الخطوات للتصدي لهذه الحالات المرضية مع بداية  ظهور الأعراض المبكرة مثل آلام الحلق وتدميع العين والقشعريرة، وغيرها.
 
- أعراض نزلة البرد:
 
نزلة البرد هي عدوى فيروسية خفيفة في الأنف والحنجرة والجيوب الأنفية والمجرى الهوائي العلوي، وعادة ما يستغرق شفاؤها أسبوعا أو أسبوعين، حتى أنها لا تستدعي زيارة الطبيب في بعض الحالات.
 
وتشمل الأعراض الرئيسية لنزلة البرد، التهاب الحلق واحتقان الأنف أو سيلانه، والعطس والسعال، ويصبح الشخص معديا لمن حوله في بضعة أيام، قبل أن يبدأ في التماثل للشفاء، وتختفي جميع الأعراض في غضون أسبوعين إجمالا.
 
- هل تستطيع إيقاف نزلة البرد؟
 
إذا أحس الشخص أنه على وشك الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، فإن بإمكانه القيام ببعض الإجراءات لمنعها من الوصول إلى المرحلة المرضية الكاملة.
 
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية في إسكتلندا، فإن مكملات فيتامين "سي" والزنك والثوم، تحد من خطر الإصابة بنزلة البرد، إلا أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لإثبات ذلك.
 
ومن أجل إبطاء مفعول الفيروس، يجب الحصول على قسط كبير من الراحة والبدء في العناية بالجسم، ويجب أيضا تجنب البيئات الباردة والرطبة، والحفاظ على الجفاف والدفء.
 
- ما الذي يساعد على التخلص من البرد؟
 
يبدو أن النوم والسوائل هما أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للمرضى، عندما يتعلق الأمر بالتخلص من نزلات البرد.
 
ولذلك، ينصح بأخذ قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول طعام صحي.
 
وهذا بالإضافة إلى تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لخفض الحمى أو الصداع، جنبا إلى جنب مع استخدام بخاخات الأنف أو أقراص مزيلة للاحتقان لتخفيف انسداد الأنف.
 
كما ينصح أيضا بالغرغرة بمياه مالحة، وامتصاص حلوى المنثول لتخفيف التهاب الحلق.
 
- كيف نمنع المرض من الانتشار؟
 
تنصح هيئة الخدمات الصحية بغسل اليدين بانتظام، وخاصة قبل لمس الأنف أو الفم وقبل تناول الطعام.
 
ومن الضروري العطس أو السعال في مناديل من القماش، لمنع وصول القطرات المشبعة بالفيروسات من الأنف أو الفم، إلى الهواء، حيث يمكن أن يصيب الآخرين.
 
ويجب التخلص من المناديل المستعملة على الفور، وغسل اليدين، إضافة إلى تنظيف الأسطح بانتظام لإبقائها خالية من الجراثيم.
روسيا اليوم
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