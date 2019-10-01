إذا كنت تخاف من طبيب الأسنان.. إليك الحل السحري!

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إن ألم الأسنان لا يُحتمل وربما لا يحتمل الأمر، في بعض الحالات، الانتظار لحين تحديد موعد مع طبيب الأسنان. من أجل سرعة علاج الأسنان فإن الأمر المعتاد هو زيارة عيادة الأسنان ولكن الجديد هو أن التطبيق الجديد Tooth Fairy سيضع حلا نهائيا لهذه المشاكل، حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إن تطبيق "توث فيري" هو أول تطبيق على الهاتف يستخدم عبر اتصال فيديو لعلاج الأسنان في بريطانيا حاليا.

ويوفر التطبيق استشارات كاميرا الويب سواء مع أطباء الأسنان التابعين لهيئة الخدمات الطبية البريطانية أو أطباء أسنان خاصين، الذين يمكنهم تقديم المشورة، بل يصفون المضادات الحيوية، ويرتبون لمواعيد زيارة للعيادات عند الضرورة.

التشخيص عبر الهاتف

قام طبيبا الأسنان ديباك أولاك وكيان دينسا بإطلاق تطبيق Tooth Fairy، وهو يشبه إلى حد كبير خدمات تطبيق "الممارس العام" أو GP الذي يقدم نصائح لأمراض الباطنة وبعض الحالات التي لا تستدعي زيارة العيادات، ولكن في هذه الحالة تم إضافة خاصية الاتصال بالفيديو كي يتمكن طبيب الأسنان من تشخيص الحالة بوضوح ودقة، كما لو كان المريض يجلس على مقعد عيادة الأسنان.

تجربة عملية ناجحة

وعن تجربته لاستخدام التطبيق الجديد لأول مرة، قال أحد المرضى لصحيفة "ديلي ميل": تلقيت مكالمة فيديو فائقة الوضوح في بيتي في مانشستر من طبيب شاب قام بتعريف نفسه باسم "كيان"، وتبيّن لاحقا أنه طبيب أسنان من برمنغهام، وأنه أحد مؤسسي التطبيق.

وابتسم الطبيب وسألني عما إذا كان الألم يبقيني مستيقظاً في الليل، وما إذا كنت آخذ أي مسكنات للألم. ثم طلب مني إمالة رأسي للخلف، وفتح فمي - ليست هناك حاجة لتحريك الهاتف بشكل خاص، على حد قوله (دكتور كيان) - حيث يظل وجهه مهتما، وهو ينظر نحو الشاشة. وبعد حوالي 30 ثانية فقط، قال إنه لا توجد ثقوب واضحة في السن الذي يؤلمني. تم كل ذلك سريعاً ولذلك سألته: إلى أي مدى يمكن أن يكون متأكدًا؟".

ويستطرد المريض قائلا: طلب مني دكتور كيان الضغط على خدي على السن التي أشكو من الألم فيها، ثم أخبرني أن سبب الألم هو تسوس ثانوي، وهو قليل من التحلل المحصور تحت الحشو ويتلامس مع العصب.

التسوس والألم

وأضاف المريض: أوضح لي دكتور كيان أنه إذا كنت تأخرت عن طلب الاستشارة وحدث أن وصل التسوس بالفعل إلى العصب، فسيكون هناك ألم وتورم لا نهاية لهما. وربما أحتاج إلى علاج جذور لذلك فأنا محظوظ لأني تنبهت لها في هذه المرحلة.

وفي ختام المكالمة بالفيديو، أوصى دكتور كيان بتناول مسكنات للألم مقترحا زيارة عيادة طبيب أسنان لإجراء أشعة على الأسنان لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى حشوة جديدة.

لم تستغرق الاستشارة سوى 7 دقائق، بحسب ما ذكره المريض مشيرا إلى أن الطبيب كيان أخبره بأن يتواصل معه على الفور إذا كان بحاجة إلى أي شيء آخر، وبعد نحو 15 دقيقة، بعث دكتور كيان برسالة بريد إلكتروني تحوي مراجعة مفصلة للاستشارة الطبية والتوصيات.

تطبيق مفيد ولكن

وفقًا لجمعية طب الأسنان البريطانية BDA، ربما تكون هناك بعض الحالات التي تحتاج لمثل هذا النوع من التكنولوجيا في مناطق معينة من البلاد.

ولكن يكتنف الأمر بعض المخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن إجراء فحص كامل عن بعد. وكذلك فإن هناك بعض تحفظات بشأن احتمال الإفراط في وصف المضادات الحيوية عند التشخيص بواسطة كاميرا الويب.