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للسيدات..طريقة غريبة وغيرمتوقعة للوقاية من السكتة الدماغية

26
SEPTEMBER
2019
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كشفت دراسة علمية جديدة أن تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يتسبب فى تكون جلطة دموية تمنع تدفق الدم الغني بالأوكسجين إلى الدماغ.

وتظهر الإحصاءات أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال وأقل عرضة للشفاء، وقد تم ربط هذا بسبب الدورة الشهرية واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية ومضاعفات الحمل.

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التعبير عن الشعور خاصة الغضب قد لا يكون مفيدا للرفاهية العقلية فحسب، بل قد يمنع السكتات الدماغية.

وتعد مثل هذه الدراسات ذات قيمة لأنها تسلط الضوء على أهمية فهم كيف يمكن أن يؤثر التصرف العاطفي للمرأة على صحتها البدنية.

واهتم الباحثون بمعرفة الدور الذي يمكن أن يلعبه "إسكات الذات" فى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خاصة عند السيدات، فقد تم ربط إسكات الذات وعدم التعبير عن الغضب على حد سواء بالصحة العقلية والبدنية في النساء.

ولفهم كيفية تأثيره على القلب، قام العلماء بتحليل 304 نساء تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عاما وجميعهن من غير المدخنات، وتم سؤالهن عن عدد المرات التي يعبرن فيها عن الغضب، وأتت النتائج أن المشاركات اللواتي ظللن صامتات لم يعبرن عن غضبهن، كن أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بسبب زيادة الإجهاد في النشاط في منطقة المخ وتسمى اللوزة.

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