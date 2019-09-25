living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إسكات الذات" يقود النساء نحو السكتات الدماغية

25
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصلت دراسة حديثة إلى أن التعبير عن شعورك قد لا يكون مفيدا لرفاهيتك العقلية فحسب، بل ربما يمنع الإصابة بالسكتات الدماغية أيضا.
 
ووجد الباحثون من جامعة بيتسبرغ الأمريكية، صلة بين تثبيط التعبير عن النفس وزيادة تراكم اللويحات في الشرايين السباتية، ما قد يؤدي إلى حدوث جلطة أو مشكلات أخرى في القلب والأوعية الدموية.
 
ويشير الفريق إلى أن هذه الشرايين تمد الدماغ بالدم، وبالتالي فإن ضيقها يكون سببا رئيسيا للإصابة بالسكتات الدماغية التي تهدد الحياة.
 
وتشير البحوث السابقة إلى أن الإجهاد لفترات طويلة يرتبط بالالتهابات، والتي يُعرف بأنها تتسبب في السكتة الدماغية والنوبات القلبية وآلام الصدر.
 
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة كارين جاكوبوفسكي: "تشير نتائجنا إلى أن التعبير الاجتماعي-العاطفي للمرأة قد يكون ذا صلة بصحة القلب والأوعية الدموية".
 
وتعد مثل هذه الدراسات ذات قيمة لأنها تسلط الضوء على أهمية فهم كيفية تأثير التصرف العاطفي للمرأة على صحتها البدنية.
 
وأوضحت الدكتورة كارين: "يجب أن تشجع هذه النتائج مقدمي الرعاية الصحية على مراعاة العوامل الاجتماعية والعاطفية عند تحديد خطة الرعاية الوقائية لمرضاهم".
 
وكشفت النتائج أن "إسكات الذات" كان مرتبط بزيادة احتمالات تراكم اللويحات، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.
 
ويعد تصلب الشرايين السبب الرئيسي للسكتة الدماغية، وتظهر الإحصاءات أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال، وهن أقل قدرة على الامتثال للشفاء.
 
ودرس الفريق بقيادة الدكتورة كارين الدور الذي يمكن أن يلعبه "إسكات الذات"، من خلال تحليل أفكار الناس وعواطفهم.
 
وعلى الرغم من أن الكثيرين كانوا يؤيدون اعتماد "إسكات الذات" لتجنب الدخول في جدال أو انهيار العلاقة، إلا أن النتائج كشفت ارتباط هذه الممارسة بسوء الصحة العقلية والبدنية على حد سواء.
 
المصدر: ديلي ميل
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout