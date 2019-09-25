living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العثور على مواد بلاستيكية "مسرطنة" لدى "جميع" الأطفال

25
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجدت دراسة جديدة أن جميع الأطفال، تقريبا، لديهم مستويات سامة من البلاستيك ظهرت في عينات البول والبراز الخاصة بهم.
 
وبحث العلماء الألمان عن 15 منتجا ثانويا من البلاستيك في عينات البول والبراز لنحو 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 عاما.
 
وأظهرت النتائج أن 11 من أصل 15 مادة، يعتقد أن واحدا منها مسبب للسرطان، كانت موجودة بنسبة 97% إلى 100% في العينات.
 
وتجاوزت مستويات حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA)، الحدود الآمنة للاستخدام في 20% من العينات، خاصة بين الأطفال الأصغر سنا.
 
ويتم استخدام المادة الكيميائية في إنتاج الملابس الخارجية والمقلايات غير اللاصقة، والتي ربطتها الكثير من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، بالإصابة بالسرطان.
 
ويشعر العلماء في وزارة البيئة الألمانية ومعهد روبرت كوتش في برلين بالقلق بشأن هذه النتائج باعتبار أن هؤلاء الأطفال في مرحلة التطور هم "المجموعة الأكثر حساسية".
 
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ماريك كولوسا غيرينغ، من وزارة البيئة الألمانية: "تشير دراستنا بوضوح إلى أن المكونات البلاستيكية المستخدمة بشكل متزايد تدخل أيضا بشكل متكرر إلى الجسم".
 
وأضاف: "الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الأطفال الأصغر سنا، المجموعة الأكثر حساسية، هم الأكثر تضررا".
 
ولم يذكر العلماء معظم المنتجات الثانوية الـ15 التي بحثوا عنها، ولاحظ الفريق أن بعض هذه المواد الكيميائية ليس لها "حدود صحية حرجة" في ألمانيا.
 
ولم يتم الكشف عن النتائج الكاملة للدراسة، حيث أصدرت الحكومة الألمانية النتائج الأولية استجابة لحزب الخضر السياسي. ويخطط الفريق الآن لدراسة كيفية دخول هذه المواد الكيميائية المجهرية إلى الجسم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout