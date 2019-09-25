living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تغلب على أمراض اللثة.. بـ"طريقة منزلية"

25
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تؤثر أمراض اللثة على الأسنان وعظامها، ومن أعراضها اللثة المنتفخة أو النزفية، إضافة إلى حساسية الأسنان ورائحة الفم الكريهة.
 
ومن أجل تفادي أمراض اللثة يقدم موقع "لايف سترونغ" مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية قد تساعد في التخلص منها:
 
اغسل أسنانك يوميا في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق، ويفضل بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة.
 
شرب الكثير من المياه للتخلص من البكتيريا أو جزيئات الطعام الإضافية التي قد تبقى في الفم، من خلال استخدم غسول الفم لقتل أي بكتيريا موجودة في الفم، لذا يجب عليك البحث عن مكونات مثل الكلوريد (cetylpridinium chloride) أو بروميد (domiphen) عند شراء غسول الفم فكلا المكونين يزيلان بلاك الأسنان.
 
استخدام فرشاة الأسنان لمدة 3 أشهر. ابحث عن شعيرات مكسورة أو منحنية عند شراء فرشاة الأسنان الجديدة. كما لابد أن يكون فرشاة أسنان إضافية في متناول اليد. خزن واحدة في درج مكتبك في العمل، أو ضع واحدة في سيارتك.
 
 لا تنس تدليك خط اللثة مع فرشاة الأسنان الخاصة بك لتخفيف وإزالة البلاك. فهذه العملية تزيد الدورة الدموية التي تجلب الأكسجين إلى اللثة، مما يجعلها أكثر صحة وقوة.
 
اجعل أسنانك أقوى من خلال حصولك على كميات عالية من فيتامين د في نظامك الغذائي، وشرب الكثير من الحليب، مع تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والجبن واللوز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout