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تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

24
SEPTEMBER
2019
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أعلن أندريه كوندراخين، عضو الجمعية الطبية العلمية الروسية للأطباء المعالجين، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا يمكن أن يتناولها المرضى الذين يتناولون أنواعا معينة من الأدوية.
 
يشير كوندراخين، إلى أنه عند تناول الأسبيرين أو إيبوبروفين، يجب الامتناع عن تناول التوت البري، لأن هذه الثمرة تحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي، حيث أن الجمع بين المادتين يؤدي إلى حدوث نزف داخلي.
 
ويضيف، تم تسجيل حالات وفاة بسبب تناول عصير الغريب فروت مع دواء مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم. كما أن عصير الغريب فروت عند تناوله مع أدوية أخرى يبطئ نشاط الأنزيم المسؤول عن تحلل المواد الموجودة في الدواء، ما ينتج عنه تراكم المواد الضارة في الجسم وتسمم جسم المريض ببطء.
 
كما ينصح الطبيب بالامتناع عن تناول الحليب خلال فترة العلاج. لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يمكن أن يتفاعل مع الأدوية وترسبه على شكل أملاح، ما يقلل من الكمية التي يحتاجها الجسم من المادة العلاجية الموجودة في الدواء. وهذا يشمل بصورة خاصة المضادات الحيوية.
 
يشير الطبيب إلى أنه لا ينصح بتناول السبانخ والبروكلي والخس عند تناول أدوية تخفيف كثافة الدم. كما لا ينصح بأكل البنجر عند تناول أدوية تخفيض ضغط الدم. لأن البنجر يضاعف من مفعول هذه الأدوية. أما تناول الجبن مع أدوية علاج الأمراض النفسية، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتشنجات عضلية شديدة.
روسيا اليوم
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