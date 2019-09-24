في حالة القلق والتوتر.. 6 خطوات "مهمة" من أجل صحتك

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البشر ليسوا مهيئين لتحمل أوقات طويلة من التوتر والقلق، لذلك أي فترة يمر بها الإنسان بالتوتر، مثل حالات معينة في العمل، أو في الحياة الشخصية، بإمكانها التأثير بشكل كبير على صحة الإنسان.

وربطت دراسات أخيرة حالات التوتر الطويلة، بأمراض القلب والكآبة والسكر، لهذا نشرت صحيفة "الغارديان" 6 خطوات تبقيك بصحة جيدة، خلال حالات القلق التي يبدو أنها لا مفر منها.

الطعام

عليك بتناول الطعام الصحي المتوازن خلال حالات التوتر، وتجنب حالات الأكل المفرط الناتج عن القلق، فهو سيسبب بزيادة الوزن، التي ستؤدي لأعراض غير صحية، وحالات اكتئاب.

التمرين

تعتبر ممارسة الرياضة أفضل طريقة طبيعية للتخلص من القلق، فالشعور الذي يحصل عليه الشخص بعد التمرين وممارسة الرياضة، سيكون مليئا بالطاقة الإيجابية.

استشارة المختصين

يجب عليك ألا تتردد باستشارة الأطباء النفسيين في حالات القلق والتوتر المفرط، فالأمر طبيعي جدا، خاصة في عصرنا هذا، بالرغم من النظرة السلبية عن الموضوع من قبل البعض.

النوم

النوم الكافي هو من مفاتيح الشعور الجيد خلال اليوم، فوفقا لأطباء مختصون، النوم المتقطع لأداء المهمات المتراكمة، سيرفع نسبة القلق لدى الإنسان.

تعامل بذكاء

يقول الطبيب النفسي، أندرو كيندر، إن على الشخص الذي يتعرض للتوتر والقلق، مراجعة علاقاته الشخصية، وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدته، ثم مواجهة المشاكل بشكل مباشر وفوري.

لا تحدد نفسك بعملك

لا تحمل مشاكل العمل معك للمنزل، وتذكر أنه من الطبيعي أن تحصل على أوقات فراغ غير عملية وغير إنتاجية. يقول الخبراء إن ليس عليك أن تحدد نفسك بالعمل، فهو وظيفتك، ولا يجب أن يكون محور حياتك وشخصيتك.