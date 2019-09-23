living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تتلف السمنة الأوعية الدموية؟

23
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت نتائج دراسة جديدة أن السمنة تدمر بطانة الأوعية الدموية لأن الأنسجة الدهنية تفرز بروتينا ضارا.
 
وحلل الباحثون الصينيون بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين.
 
ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا "مستويات أعلى بكثير" من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.
 
ويؤدي WNT5A إلى "إجهاد داخلي" مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية.
 
وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.
 
ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين WNT5A ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.
 
ويحدث مرض الأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي "الأعراض الأكثر شيوعا لأمراض القلب".
 
وأجريت الدراسة من قبل كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ بقيادة الدكتور بان جاو. ووجد الباحثون أن السمنة تغير من إفراز الجزيئات من الأنسجة الدهنية، وهذه الجزيئات تؤثر على بنية ووظيفة الأوعية الدموية.
 
ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من التحقيق، بما في ذلك الدراسات على الحيوانات، قبل أن يتم اعتماد استهداف بروتين WNT5A في طرق علاج أمراض القلب، مستقبلا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout