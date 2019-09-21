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لسعة بعوضة تقتل رجلا

21
SEPTEMBER
2019
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تسببت لسعة بعوضة بوفاة المواطن الأمريكي، غريغ مكجسني (64 سنة)، خلال تسعة أيام نتيجة إصابته بمرض نادر.
 
وبحسب Fox News، يقول مارك مكجنسي شقيق المتوفى: "في نهاية يوليو كان غريغ معي في المزرعة وساعدني في ترميم وإصلاح رصيف حوض المياه. وكان بحالة صحية جيدة ونشيطا. ومع ذلك قضى عليه المرض خلال تسعة أيام فقط". ويؤكد أن أخاه تعرض لنوبة نقل على إثرها إلى المستشفى.
 
وشخص الأطباء بعد فحص غريغ إصابته بفيروس قاتل هو فيروس التهاب دماغ الخيل الشرقي، الذي ينقله البعوض، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.
 
وأشار جوني خلدون، ممثل قسم الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي في ولاية ميشيغان، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات مشابه في الولاية. كما تسببت لسعات البعوض بنفوق تسعة خيول.
 
ويشعر المصاب بالمرض بارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وآلام في المفاصل، وصداع شديد. وعندما تكون الإصابة شديدة، يصبح التلف الذي يلحقه المرض بالدماغ لا رجعة فيه، لذلك إما يدخل المصاب في غيبوبة أو يموت.
 
ويعد هذا الفيروس نادرا، ولا يزيد عدد الإصابات التي يسببها عن أكثر من سبع إصابات في السنة، وقد لوحظ أن الأشخاص الذين عمرهم دون 15 أو فوق 50 سنة، أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض القاتل. ومع ذلك تمكن الأطباء من علاج شخصين أصيبا بالمرض أحدهما طفل والثاني رجل عمره زهاء 50 سنة.
روسيا اليوم
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