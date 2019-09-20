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تحتوي على مواد مسرطنة.. مصر تحظر 21 دواء

20
SEPTEMBER
2019
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قررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.
 
وتضمنت القائمة فوار "راني" الشهير الذي يستخدمه ملايين المصريين لعلاج الحموضة، و"زنتاك" و"رانتيدين" و"فارو رانتدين" و"اسيلوك" و"اسيلايت" و"رانيتاريجو" و"الرانتازا" و"سموران" و"انتيبلوك" و"هيستاك" و"ابيرانت" و"رانيتاك" و"نورسيف" و"مجدين" و"ابيران" و"رايتيكيور جاستبروكت".
 
وأصدرت الوزارة، مساء الأربعاء، قراراً بسحب هذه الأدوية من الأسواق ووقف التعامل بها، وتحليل المادة الخام بالمصانع، وسحب كل دواء يحتوي في المادة الخام به على "الرانتيدين".
 
وجاء قرار الوزارة بعد ورود تقارير دولية تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة تسمى "النيترو سامين" التي يصنع منها مستحضر "زانتاك"، ولذلك قررت سحب الدواء بكل تركيزاته لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، معلنة أنه قد يتم الإفراج عن هذه الأدوية بعد التأكد من خلوها من تلك الشائبة المسرطنة.
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