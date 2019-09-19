هل تحبون اكل السكّر بكثرة؟ حيلة غير متوقعة تمنعك من ذلك

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لها - يحب الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وهذا ما يعتبر من ابرز الاسباب التي تؤدي الى زيادة الوزن.

فإن كنت من هؤلاء الاشخاص اعلمي انه يمكنك ان تتخلصي من هذه العادة السيئة باللجوء الى حيل مختلفة وسهلة التطبيق.

ومن اجل ذلك يمكنك مثلاً الاعتماد على كبسولات الكروم التي يمكن شراؤها من الصيدليات والتي يساعد تناولها على كبح الرغبة في تناول السكر. ولهذا يجب اتباع علاج لمدة تتراوح بين شهر واحد و3 اشهر.

كذلك من الممكن اللجوء الى حيلة الزيوت الاساسية. ولهذا ينصح بوضع نقطة من زيت الليمون الاساسي تحت اللسان من مرة الى 3 مرات يومياً.