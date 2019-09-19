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أطعمة تؤثر على النوم لاتتناولها ليلا

19
SEPTEMBER
2019
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تترك الأطعمة التي نتناولها أثرا مهما في قدرتنا على النوم ليلا.

فبحسب ما أفاد موقع "Medisite"، بعض الأطعمة يعتبر مناسبا ويمكن تناولها مساء فيما ينصح بتجنب أخرى قد تكون صعبة الهضم.

اللحم الأحمر: يسبب اللحم الأحمر عسر الهضم ولذلك يفضل عدم تناوله في موعد العشاء. ومن الطبيعي أن تتأثر نوعية النوم عند مواجهة مشكلة عسر الهضم، ويمكن اختيار الدجاج أو السمك في وجبة العشاء كبديل.

الحليب الكامل الدسم: لا يعتبر الحليب من المشروبات السهلة الهضم. أما في حال الرغبة في تناول الحليب الساخن مع العسل قبل النوم لنوم هانئ، يجب عدم اختيار الحليب الكامل الدسم.

الخبز الأبيض: يؤدي الخبز عامة إلى ارتفاع سريع في معدل الأنسولين، خصوصاً الخبز الأبيض مما يؤثر سلباً على نوعية النوم. يجب عدم تناول أكثر من 50 غ من الخبز الأبيض في المساء كحد أقصى.

السلطة: صحيح أنها تعتبر صحية لكنها تسبب النفخة والغازات مما يؤثر سلباً على النوم ليلاً.

الحليب بالشوكولاتة: يعتبر الحليب بالشوكولاتة من المشروبات التي تنشط الجسم. فالإكثار من تناول الشوكولاتة في المساء يؤثر سلباً على النوم. قد يكون من الممكن تناول قطعة من الشوكولاتة السادة في حال الرغبة مساء، لغناها بالمغنيزيوم الذي يساعد في الاسترخاء.

المعكرونة: تطلب عملية هضم النشويات وقتاً طويلاً، لذلك لا يحبذ تناول المعكرونة في المساء. كما انها تحتوي على نسبة عالية من الوحدات الحرارية ولن يكون من الممكن حرقها في المساء قبل النوم.

المقليات: لا ينصح بتناول المقليات في وجبة العشاء لاعتبارها غنية بالدهون والوحدات الحرارية من جهة ولصعوبة هضمها أيضاً، مما قد يسبب الأرق.

التوابل: تسبب التوابل العطش عادة. وبالتالي من الأفضل تجنبها في المساء للنوم بشكل أفضل.

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