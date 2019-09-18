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اكتشاف آلية تطور مرحلة السرطان القاتلة

18
SEPTEMBER
2019
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اكتشف علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية آلية جديدة لانبثاث الورم السرطاني تشير إلى أن الخلايا السرطانية تختار الطريق الأقل هدرا للطاقة في التمدد إلى أنسجة الجسم الأخرى.
 
ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين اكتشفوا أن الخلايا السرطانية تفضل التنقل بصورة واسعة وليس ضيقة في المصفوفات التي بين الخلايا. وإن استهلاك الطاقة والتمثيل الغذائي هي من العوامل المهمة في نشوء بؤر سرطانية جديدة. هذا الاكتشاف ساعد العلماء على التنبؤ بالطريق الذي ستهاجر عبره الخلايا السرطانية ورسم مسارات تحركها.
 
وعندما يتطور السرطان تصبح المصفوفات خارج الخلايا غير منتظمة، وتظهر المسامات وقنوات ضيقة عرضها بين 3- 30 ميكرومترا. وحالما تنشئ الخلايا السرطانية هذه القنوات تستخدمها الخلايا الأخرى للانتشار السريع. هذا يفسر سبب عدم فعالية مثبطات ماتريكس ميتالوبروتياز Matrix metalloproteinase ضد السرطان، عندما يبلغ المرحلة النهائية من تطوره. هذا الاكتشاف يجب أن يساعد في ابتكار طرق علاجية جديدة.
 
ماتريكس ميتالوبروتياز Matrix metalloproteinase، هي بروتينات تلعب دورا حاسما في تكوين أوعية جديدة والهجرة وانقسام الخلايا، وبرمجة موتها وغيرها من العمليات.
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