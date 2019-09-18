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15 دقيقة من النشاط يوميا تزيد من متوسط العمر المتوقع 3 سنوات

18
SEPTEMBER
2019
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توصل الباحثون إلى أن التمارين الرياضية لمدة 13 دقيقة فقط في اليوم قد تزيد من العمر المتوقع مدة ثلاث سنوات.
 
وتشير نتائج الدراسة الجديدة، التي جمعت بيانات الآلاف حول العالم، إلى أن الناس لا يحتاجون لقضاء ساعات في قاعات الألعاب الرياضية للحصول على الفوائد الصحية، بل إن ربع ساعة فقط من النشاط في اليوم يمكن أن تكون كافية.
 
 
وأجريت الدراسة من قبل شركة التأمين الصحي Vitality، حيث فحصت بيانات تتبع التمارين الرياضية لنحو 140 ألف شخص ضمن عملائها.
 
ووجد الباحثون في الشركة أن متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص غير النشطين، الذين سبق لهم أن مارسوا نشاطا لمدة تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع، ينمو لمدة ثلاث سنوات إذا مارسوا التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة أسبوعيا على مدار 12 شهرا.
 
وهذا يعني أقل من 13 دقيقة من النشاط الرياضي كل يوم، مثل الركض لمسافة قصيرة أو ركوب الدراجة أو حتى استخدام جزاز العشب في الحديقة.
 
أما المشاركون غير النشطين الذين رفعوا مستويات تمارينهم الرياضية إلى ثلاث ساعات أسبوعيا، أو 25 دقيقة يوميا، فقد شهدوا زيادة في متوسط العمر المتوقع بأربع سنوات.
 
ووجدت الشركة أيضا أن أولئك الذين حافظوا على لياقتهم البدنية، من خلال القيام بـ2.5 ساعة من التمارين الرياضية أسبوعيا، الموصى بها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، عززوا من متوسط العمر المتوقع لديهم بنسبة 1.7 عاما، إذا أضافوا نصف ساعة فقط من التمارين أسبوعيا (أربع دقائق إضافية يوميا)، ليصل المجموع إلى ثلاث ساعات أسبوعيا.
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