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كيف تطرد الملح من نظامك الغذائي؟ إليك الطريقة

13
SEPTEMBER
2019
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لا يؤدي تناول الكثير من الملح إلى احتباس السوائل في جسم الإنسان فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى زيادة ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والنوبات القلبية.
 
ولخفض الملح، واسمه العلمي الصوديوم، في نظامك الغذائي، ينصح بقلة تناول الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والبطاطا، وتناول الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم المحضرة دون إضافة الصوديوم.
 
لكن إذا كنت لا تستطيع التوقف عن تناول أطعمة مليئة بالملح، يجب عليك على الأقل أن تحرص على التوازن في الجسم، ومن أجل ذلك ينصح موقع "هيلثي إيتنغ" بالتخلص من الصوديوم الذي تتناوله دوريا عن طريق زيادة شرب المياه وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
 
شرب الماء
 
تتخلص الكلى من الصوديوم في البول. ويساعد شرب المزيد من الماء الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد.
 
في المتوسط، يحتاج البالغين من 8 إلى 12 كوبا من الماء يوميا حتي إذا لم يتناولوا الصوديوم، مما يعني أنك قد تحتاج إلى شرب المزيد للتخلص من الملح الزائد في جسمك.
 
قد يكون من الصعب شرب أكثر من 12 كوبا من الماء في اليوم. وللمساعدة في هذه المهمة تأتي الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي.
 
وتتمثل هذه الأطعمة في الفواكه والخضروات، مثل الفراولة والبرتقال والتفاح والخس والفلفل. أيضا، يمكن لدقيق الشوفان المصنوع من الماء والزبادي أن يزيد من استهلاك السوائل للمساعدة في التخلص من الصوديوم.
 
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
 
بالإضافة إلى الماء، يمكنك أيضا التخلص من الملح عن طريق إضافة المزيد من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي.
 
ويعمل البوتاسيوم والصوديوم معا للحفاظ على توازن السوائل، وعندما يكون تناول البوتاسيوم مرتفعا، فيكون من السهل على الجسم إفراز المزيد من الصوديوم.
 
تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الموز والبطاطا والبرتقال والطماطم والفراولة والأفوكادو والفاصوليا.
 
لكن إذا كنت تعاني مرضا في الكلى قد تحتاج إلى توخي الحذر بشأن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويجب عليك مناقشة ذلك مع طبيبك أولا.
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