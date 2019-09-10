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انتبهي.. قد تصيبك آلام الرقبة بسبب الأجهزة الذكية!

10
SEPTEMBER
2019
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من الممكن أن تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة، مقارنة بالرجال، وذلك بسبب استخدامهن للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، حسبما كشفت دراسة حديثة.
 
في التفاصيل، أشارت دراسة أميركية نشرت في مجلة "كلينيكال أناتومي"، إلى أن الأجهزة الإلكترونية، كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، تجعل المرأة تميل برأسها إلى الأسفل، ما يجعل وجهها وذقنها قريبين إلى صدرها، وهنا تكمن خطورة إصابتها بآلام الرقبة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
فيما ذكرت الدراسة أن الرجال الذين يتمتعون برقاب طويلة، ينحنون برأسهم بشكل أقل غرابة، أثناء تحققهم من رسائل بريدهم الإلكتروني أو الرسائل النصية على هواتفهم الذكية، بعكس النساء.
 
كما وجد الباحثون معدو الدراسة أن الرجال يميلون إلى ثني رقبتهم في وضعية أقل خطورة "رأسهم في محاذاة عمودهم الفقري"، في حين أن النساء ينظرن إلى أسفل ناحية صدرهن، أثناء اطلاعهن على شاشة الهاتف.
 
واستوحت الدراسة استنتاجها، من نتائج مأخوذة من الأشعة السينية لأشخاص اعتادوا استخدام الحواسيب اللوحية بكثرة، حيث قام باحثان أميركان في الدراسة، باستخدام الأشعة السينية لـ 10 نساء و12 رجلاً، أثناء استخدامهم لجهاز لوحي في 5 وظائف مختلفة، حيث لم يظهر الرجال والنساء أي اختلاف في حركات الرقبة، عند التحديق للأمام بشكل مباشر في وسط حاسوب لوحي كانوا مسكونه بين أيديهم، ولكن كشفت الأشعة السينية "والتي ربطها الباحثون بفقرات الرقبة الست و46 نقطة إجهاد أخرى في الوجه والفك" عن حدوث فروق، وذلك عندما جلسوا في وضع مستقيم أو انحنوا للأمام أو انحنوا تماما عند 15 أو 30 درجة.
 
لماذا؟
كذلك فسرت الدراسة سبب حدوث آلام الرقبة عند النساء، هو تعرض فكهن تحديداً لضغوط ووضع غير مريح، أثناء انحناء رأسهن لأسفل، لاسيما أثناء تحدثهن إلى أحد الأشخاص أو تناولهن وجبة خفيفة.
 
 
وكشفت نتائج الدراسة، أن النساء اللاتي هن أقل من الرجال في المتوسط بـ15سم، تعرضت رقابهن لثني بشكل غريب، وذلك لأن طولهن كان أقصر.
 
إلى ذلك تقول الدراسة إن نتائجها قد تساعد في توضيح سبب معاناة النساء من آلام الرقبة والفك أكثر من الرجال، إذ توضح مؤلفتها، الدكتورة كلير ترهون، من قسم الأنثروبولوجيا بجامعة أركنساس "من المحتمل أن تكون نصيحتنا للناس عموما هي محاولة تجنب قضاء ساعات في النظر إلى جهاز كمبيوتر لوحي أو هاتف محمول".
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