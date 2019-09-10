هل تنسون شرب الماء؟ إليكم حيلة لا تخطر ببالكم لتتذكروا

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الماء عنصر أساسي جداً يساعد على سير عمل أعضاء الجسم بشكل صحيح. لكن المشكلة التي يواجهها الكثير من الاشخاص هي أنهم ينسون شربه خلال النهار.

فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تلجئي إلى بعض الحيل والطرق السهلة التي تسمح لك بتذكر فعل ذلك.

ومن هذه الحيل أن تخطط منذ بدء النهار لشرب عدد محدد من الاكواب او العبوات الصغيرة. ومن المفيد في هذه الحالة ان تضعها في مكان ما بحيث يمكنك رؤيتها بسهولة.

كذلك من الممكن ان تدون على عبوة الماء الخاصة بك المواعيد التي يتعين عليك استعمالها فيها.

ويمكنك ايضاً اللجوء إلى حيلة أخرى ان كنت لا تحب شرب الماء كثيراً وهي أن تعتمد على بعض الخضار والفواكه الغنية به ومنها البطيخ والشمام والكوسى والغريب فروت. وهكذا لا تحصل على حاجتك من الماء فقط بل من الفيتامنيات والعناصر الغذائية أيضاً.