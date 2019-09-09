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"الليموناضة".. وفوائدها

9
SEPTEMBER
2019
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تعد "الليموناضة" أحد أكثر أنواع المشروبات اللذيذة والمنعشة في فصل الصيف، كما ويستخدن الليمون (الحامض) في إعداد الكثير من أنواع الحلويات والمأكولات، وهو من أشهر انواع العصائر المنتشرة في العالم خاصة في الدول الحارة، ومن فوائده أنه يعمل على تقوية المناعة ويساعد في الحماية من امراض القلب وله العديد من الفوائد الصحية أبرزها:

السرطان

الليمون غني جدا بالمركبات التي تساعد في الدفاع عن الجسم من هجوم أنواع مختلفة من السرطان، لذا فهو يمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.

اضطراب المعدة

يعمل عصير الليمون على تقليل أعراض اضطرابات المعدة ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تتضمن الإمساك أو الإسهال، ويمكن تناول كوب من عصير الليمون كل صباح.

وظائف الكبد

تناول كوب من عصير الليمون بعد الاستيقاظ يساعد على تحسين وظائف الكبد وطرد سموم الجسم، وهو مفيد في تحطيم الدهون.

الالتهابات

نظرا لارتفاع نسبة فيتامين ج، فإن عصير الليمون عند تناوله يعطي المزيد من القوة.

ضغط الدم

يعاني الكثير من الناس من نقص البوتاسيوم في الجسم وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذا عصير الليمون سيزيد من مستوى البوتاسيوم ويحمي من امراض القلب ويعالج مشاكل ضغط الدم.

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