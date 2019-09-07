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للنساء فقط: 8 أطعمة عليك تجنّبها يوم زفافك..

7
SEPTEMBER
2019
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يوم الزفاف يكون مزدحماً بالتفاصيل، تحاولين التحقق من أنّ كل شيء على ما يُرام، ولكن هناك أمر مهم قد تغفلين عنه، وهو تحضير وجبات خفيفة لتناولها يوم زفافك من أجل الحفاظ على طاقتك. لكن تجنّبي هذه الأطعمة:


السكر

احتفظي بكمّية السكر التي سوف تتناولينها في هذا اليوم إلى كعكة الزفاف، لهذا احرصي على تناول الفاكهة بدلاً من الحلوى، وابتعدي عن الفاكهة ذات السكريات العالية مثل الموز والعنب، واستبدليها بفاكهة منخفضة السكريات مثل التوت والكيوي والحمضيات.

الكافيين

الكافيين قد يزيد شعورك بالتوتّر في هذا اليوم المرهق، لهذا استبدلي القهوة بالأعشاب من أجل الحصول على الراحة والاسترخاء.

الجبن

الجبن يحتوي على دهون صعبة الهضم، لذا قد يصيبك بالغثيان أو الانتفاخ والتعب، فابتعدي عنه.

التوابل

الطعام المملوء بالتوابل قد يصيبك بحرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي، وهذا ما يشعرك بالألم والانزعاج، كما يسبّب رائحة الفم الكريهة، وهو أمر غير مرغوب فيه خاصة في هذا اليوم المهم.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية قد تسبّب تهيّج معدتك، لهذا تجنّبيها يوم زفافك.

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والملفوف، فهي تشعرك بالغثيان وتسبّب الغازات.

الأطعمة المقليّة

الأطعمة المقليّة تكون مليئة بالدهون التي تصيبك بالتعب، لذا استبدليها بالأطعمة التي تحتوي على دهون صحّية تمنحك الطاقة بأمان، مثل الأفوكادو والمكسّرات.

الكربوهيدات

وتوجد في الفاكهة المجففة والمخبوزات والبسكويت ورقائق البطاطا، وهي أطعمة عليكِ تجنّبها لأنها تسبّب الغازات في البطن، لهذا استبدلي مصادر الركربوهيدرات يوم زفافك بمصادر آمنة مثل الحبوب الكاملة.


نواعم

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