هذا ما يفعله نظام غذائي قليل الدسم بجسمك ..

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أثبتت دراسة حديثة، أن النظام الغذائي قليل الدسم له فوائد إيجابية كبيرة طويلة الأمد على صحة المرأة.

وقال أحد مؤلفي الدراسة الأستاذ غارنيت أندرسون، أنه على الرغم من تعدد الأنظمة الغذائية، التي لها فوائد قصيرة الأمد في فقدان الوزن مثلا، هناك فوائد طويلة الأمد للنظام الغذائي قليل الدسم، بحسب مجلة "جورنال أوف نوتريشن".

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مع زيادة حصص الفاكهة والخضروات والحبوب يقلل الوفاة جراء الإصابة بسرطان الثدي، ويبطئ تطور مرض السكري ويمنع أمراض القلب التاجية.

درس الخبراء بيانات 49 ألف امرأة أمريكية بعد انقطاع الطمث، وكان هدفهم اختبار ما إن كان نظام قليل الدسم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم وأمراض القلب التاجية.

ولم يجد العلماء أي تأثير لهذا النظام الغذائي بعد تسع سنوات من المراقبة لكنهم وجدوا فوائد كبيرة للنظام الغذائي بعد 20 سنة من المراقبة.

أظهر النظام الغذائي انخفاضًا بنسبة 15 إلى 35 في المئة للوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 13 و 25 في المئة من خطر الإصابة بمرض السكري المعتمد على الأنسولين، وانخفاض بنسبة 15و30 في المئة في أمراض القلب التاجية بين 23 ألف امرأة.

وقال الدكتور روس برينتيس، عضو قسم الوقاية من السرطان والإحصاء الحيوي "إن النتائج الأخيرة تدعم دور التغذية في الصحة العامة، وتشير إلى أن الوجبات الغذائية قليلة الدسم الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب لها فوائد صحية دون أي آثار ضارة ملحوظة".