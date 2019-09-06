"مادة خطيرة" في السجائر الإلكترونية.. وتحقيق يكشف "اللغز"

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كشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، سببا "محتملا" لإصابة أكثر من 100 شخص في البلاد بأمراض رئوية غامضة، خلال الأسابيع الأخيرة، من جراء تدخين سجائر إلكترونية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن التحقيق الصحي، الذي أجرته السلطات رصد "مادة مضرة" في السجائر الإلكترونية التي قام الأشخاص المرضى بتدخينها.

وهذه المادة الكيميائية، التي سببت الاضطراب الصحي، هي عبارة عن زيت مستخلص من فيتامين E، وفق ما كشفت إدارة الدواء والغذاء.

وتم العثور على هذه المادة في أجسام المرضى، إثر أخذ عدة عينات في عدد من الولايات الأميركية، وتوجد المادة عادة في منتجات الماريغوانا.

وأوضح المحققون أنهم رصدوا هذه المادة لدى كافة المرضى، لكن الخبراء لم يجزموا بصورة نهائية ما إذا كانت مسؤولة عن الاضطرابات.

ويوجد "فيتامين E" في عدد من الأغذية مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون واللوز. والزيت المستخلص من الفيتامين يطلق عليه "فيتامين E"، ويجري استخدامه بمثابة مكمل غذائي فضلا عن العناية بالجلد.

وأوضح باحثون أنه رغم هذه الفوائد، يسبب "فيتامين E"، أذى للجسم حين يجري استنشاقه في تدخين، بسبب تركيبه الجزيئي.

وأضاف الخبراء أن المرضى، الذين جرى فحصهم أبلغوا عن أعراض مثل السعال وآلام في الصدر ومشاكل في التنفس، وهذا ما يسببه "فيتامين E" عند تناوله عن طريق التدخين.

والولايات الأميركية الخمس، التي تأكدت فيها حالات الإصابة بالأمراض الرئوية الغامضة هي مينيسوتا وإلينوي وكاليفورنيا وإنديانا وويسكنسن.

ويبدي المسؤولون الصحيون شكوكا في قدرة المرضى الحاليين على التعافي بشكل تام من اضطراباتهم الرئوية في المستقبل، وهذا يعني أنهم سيتعايشون مع الأمراض الزمنة.