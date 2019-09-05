living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مادة غذائية على مائدة الإفطار تخفض نسبة السكر في الدم طوال اليوم

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المعروف أن الإصابة بداء السكري من النوع الثاني تعني أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الإنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.
 
ويتعين على المصاب بالنوع الثاني من السكري، البحث عن وسائل للتحكم في مستويات السكر في الدم، نظرا لأن للمواد الغذائية تأثير جلي قد يحدث فرقا كبيرا، حيث أن بعض العناصر الغذائية تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، بينما يمكن للبعض الآخر المساعدة في الحفاظ على المستويات الطبيعية للسكر في الدم، بما في ذلك وجبة إفطار أساسية، وفقا لدراسة جديدة.
 
وكشفت الدراسة أن استهلاك الحليب في وجبة الإفطار يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم على مدار اليوم.
 
وأجرى الدكتور دوغلاس غوف وفريق من العلماء من وحدة أبحاث التغذية البشرية بجامعة غيلف، بالتعاون مع جامعة تورنتو، فحصا لآثار تناول الحليب على البروتين في وجبة الإفطار، على مستويات السكر في الدم والشبع بعد تناول وجبة الإفطار وبعد الوجبة الثانية.
 
وقلل الحليب المستهلك مع حبوب الإفطار من تركيز الجلوكوز في الدم، بعد الأكل، مقارنة بالماء، كما قلل تركيز البروتين العالي من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل، مقارنة بتركيز بروتين الحليب الطبيعي.
 
ووجدت النتائج أيضا أن الحليب عالي البروتين ساعد في خفض الشهية بعد الوجبة الثانية مقارنة بالبروتين المنخفض.
 
ويشير الباحثون إلى أن هضم مصل الحليب وبروتينات الكازين الموجودة بشكل طبيعي في الحليب، ينشر هرمونات المعدة التي تبطئ عملية الهضم، ما يزيد من الشعور بالشبع.
 
وعلى الرغم من أن الفريق لم يجد سوى اختلاف بسيط في استهلاك الطعام في وجبة الغداء عند زيادة بروتين مصل الحليب في وجبة الإفطار، إلا أنهم وجدوا أن الحليب الذي يتم تناوله مع وجبة إفطار تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم حتى بعد الغداء، وكان للحليب عالي البروتين تأثير أكبر.
 
ووفقا للدكتور غوف وزملائه: "تؤكد هذه الدراسة على أهمية الحليب على مائدة الإفطار للمساعدة في هضم أبطأ للكربوهيدرات وللمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة. لقد أكد خبراء التغذية دائما على أهمية وجبة الإفطار الصحية، وهذه الدراسة يجب أن تشجع المستهلكين على تضمين الحليب في تلك الوجبات".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout