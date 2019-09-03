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إنتفاخ البطن abdominal distension : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

3
SEPTEMBER
2019
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يندرج انتفاخ البطن في إطار الشكاوى الشائعة جدًا وخصوصًا بعد تناول بعض المأكولات . وقد يُعزى إلى المأكولات الغنيّة في الـ " فودماب " FODMAP مثل العلكة ، والأطعمة المصنّعة ، والفواكه مع سكّر الفاكهة fructose والحليب، بالإضافة إلى الإصابة بالالتهاب ، والانسداد ، والاستسقاءascites  من الكبد ، والكيسة المبيضية ovarian cyst أو المرض الخبيث ، ومتلازمة القولون المتهيّج IBS ، والإجهاد . وفي هذا الإطار، تساعد الرياضة الشخص المصاب بهذه الحالة وكذلك، شرب لترَين من الماء والكافيين بشكلٍ معتدل . وتجدر الإشارة إلى أنّ تناول الكثير من الألياف قد يكون من المسبّبات ، وكذلك اتّباع نظام غذائي بنسبة قليلة من الألياف يمكن أن يسبّب ذلك بسبب الإمساك .
 
قد يعاني 20% من السّكان العاديين من متلازمة القولون المتهيّج التي تعاود المريض بشكلٍ مزمن وتختلف مظاهرها بين الإسهال والإمساك كما يحدث تغيّر في صلابة البراز . وهي أكثر شيوعًا لدى الفتيات بنسبة ثلاث مرات وأقلّ حدّة خلال فترة اللّيل ، ويتم تشخيصها عن طريق الاستبعاد .
ومن المهمّ عدم وجود أعراض خطيرة على غرار الحمى ، وفقر الدم ، والدم في البراز ، وخسارة الوزن أو الألم الحاد في البطن لأنّه في بعض الحالات وخصوصًا لدى كبار السن ، قد يُنذر ذلك بخطرٍ وشيك . كما أنّه من المهمّ أن يتابع المريض حالته مع الطبيب ، ويُشار إلى تنظير القولون على أنّه تدبير وقائي بدءًا من سن الـ 45 إذا لم يكن للمريض سوابق عائلية للإصابة بانتفاخ البطن .
 
Hanina.abinader@gmail.com  03944331
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