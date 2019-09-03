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صحتك في خطر.. 10 علامات في جسمك لا تهملها

3
SEPTEMBER
2019
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إذا لاحظت بعض التغييرات المفاجئة على بعض مناطق جسمك، فمن الوارد أن تكون تنبيها مبكرا إلى بعض الاضطرابات الصحية، ولذلك، ينصحك الخبراء بأن تستشير طبيبا إذا لم تختف بسرعة.

ويعد تشقق اللسان من بين المؤشرات الصحية، التي لا يتوجب إغفالها، لأن هذا التحول في صحة الفم ينبه إلى حدوث جفاف أي عدم شرب ما يكفي من المياه.

وفي حال جرى هذا التشقق إلى جانب تساقط للشعر وبعض التورمات، فمن المحتمل أن يكون ثمة تنبيه إلى اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

وإذا رصدت خطوطا أو تغيرا في لون الأظافر، فعليك أن تستشير الطبيب، لأن هذا التغير قد يكون مؤشرا على وقوع نزيف داخلي أو قرب الإصابة بسرطان الجلد.

وحينما تلاحظ سوادا في ثنايا الجلد بعدة مناطق من الجسم، مثل الرقبة، فهذا مؤشر على مقاومة الأنسولين أي أن الإنسان يصبح أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وعند ظهور حبوب "دهنية في الوجه"، وفي منطقة أسفل الذقن، فإن هذا مؤشر محتمل على اختلال في الهرمونات لدى المرأة، أما الرجل فيشهد هذا الطفح في الغالب بسبب خلل في هرمون التستوستيرون.

وفي تحول آخر، انتبه إلى ما يطرأ من تغيير على شعيرات الحاجب، لأن فقدانها بصورة ملحوظة، قد يكون مؤشرا على قصور في عمل الغدة الدرقية التي تؤثر على الهرمونات ونمو الشعر، وفق موقع "هولفد".

أما إذا ظهرت بعض البثور على الجلد فلم تختف رغم محاولات عدة للعلاج، فمن الوارد أن يكون الأمر مؤشرا على إصابة محتملة بسرطان الخلايا القاعدة، لكن هذا السرطان ليس معقدا جدا، ويمكن العلاج منه بشكل فعال إذا جرى التشخيص في مرحلة مبكرة.

ويقول الأطباء إن النساء اللائي يلاحظن ظهور شعر في بعض مناطق الوجه، مثل منطقة الشارب، عليهن أن ينتبهن لأن هذا التحول ينبئ على الأرجح بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وهو اختلال هرموني معروف.

وإذا شعرت بألم أو انتفاخ مفاجئين في الأصابع فإن هذا الأمر قد يكون مؤشرا محتملا على الإصابة بسرطان الرئة، أما ظهور الاصفرار في الجلد والجزء الأبيض من العين فينذر بوقوع اضطرابات في الكبد.

وفي حال لاحظت بروزا كبيرا للهالات السوداء تحت العين، فأنت مدعو إلى الانتباه لنظامك الغذائي وأخذ قسط كاف من النوم، لأن هذا التغيير يحذر من إجهاد كبير للجسم.

 

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