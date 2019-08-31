اقترب وقت العودة الى المدرسة... وهذه الخطوات تنظم نوم طفلك بسهولة

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لها - اقترب موعد العودة إلى المدرسة ويتعين عليك القيام بمهمة صعبة وهي إعادة تنظيم حياة طفلك لتتماشى مع هذه المرحلة بعد العطلة الطويلة.

وأول ما يتعين عليك فعله هو جعله يعتاد مجدداً النوم في أوقات محددة بعد فوضى الإجازة. ولهذا يمكنك أن تقومي بعدة خطوات مفيدة.

ولهذا كوني حاسمة منذ البداية وحددي له جدول المواعيد: تنظيف الاسنان، ارتداء ملابس النوم، الذهاب إلى السرير.

وكذلك عليك الانتباه الى عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها بحسب عمره. فالطفل الذي يتراوح عمره بين 3 و5 سنوات يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 إلى 13 ساعة نوم.

وفي المقابل يجب أن ينام طفلك الذي يتراوح عمره بين 6 و12 عاماً لمدة 9 إلى 12 ساعة. أما إذا تخطى سن الـ13 فمن الضروري أن يحصل على قدر كاف من النوم ايضاً لمدة 8 إلى 10 ساعات. وبالطبع عليك مراعاة ذلك بدءًا من الاسبوع الاول الذي يسبق اول ايام الدراسة.

ومن الخطوات المفيدة في فترة العودة الى المدرسة الحرص على أن يتناول الطفل عشاءه في وقت مبكر من المساء وأن تحتوي هذه الوجبة على اصناف خفيفة غنية بالكربوهيدرات بطيئة الامتصاص والبروتينات النباتية اي الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة.

ويجب أن يتجنب خلال بداية العام الدراسي اكل الاطعمة الغنية بالدهون والملح. ولينام الطفل جيداً قبل المدرسة عليك اخيراً إخفاء كل الشاشات، فمن دون هذه الخطوة لن يستعيد نظام نومه الصحي.