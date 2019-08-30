living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى للسيدات.. جراحة بسيطة قد تعيد الزمن للوراء 20 عاما

30
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعاني النساء من اضطرابات كثيرة عادة خلال فترة انقطاع الطمث قد تمتد لعشر سنوات من سن 45 إلى 55. فخلال هذه الفترة، يصبحن عرضة لخطر المشاكل الصحية مثل هشاشة العظام، التي تعرّضهن للإصابة بالكسور بسهولة، فضلاً عن زيادة الوزن بشكل أسرع وما يستتبع ذلك من مضاعفات صحية ذات صلة بأمراض القلب والشرايين والسكري، بحسب ما نشره موقع "Medical Daily".
 
ولكن ربما يكون لدى النساء قريباً خيار تأخير انقطاع الطمث، وذلك بعدما نجح فريق بريطاني من الباحثين في تطوير إجراء جديد يعد بإعطاء 20 عاماً إضافية قبل الانتقال إلى تلك المرحلة.
 
 
قام الفريق العلمي، في "بروفام" ببيرمينغهام في إنجلترا، باختبار ذلك النهج مع 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 22 و36 عاماً، حيث تم أخذ بعض الأنسجة من مبيض المتطوعة وحفظها بطريقة التبريد.
 
وقال الباحثون إنهم سيقومون بإعادة ربط عينات النسيج بمبيض المرأة مجدداً عندما تتقدم في السن، حيث تصبح أقرب إلى انقطاع الطمث. وأرجح الباحثون أن الإجراء المبتكر يمكن أن يساعد في استعادة الهرمونات الطبيعية الأصغر سناً للمشاركات المتطوعات.
 
وشرح الخبير الطبي دكتور ديفيد أغوس، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News، قائلاً: "منذ 100 عام، كان متوسط العمر المتوقع في حدود الخمسينات. لذا فإن انقطاع الطمث وهشاشة العظام وزيادة أمراض القلب والهبات الساخنة الواضحة، ومشاكل الذاكرة المحتملة، وغيرها ربما يمكن تأخيرها من خلال هذا الإجراء."
 
وأضاف أن الإجراء نفسه أثبت فعاليته في تحسين الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان وخلل الوظائف الإدراكية.
 
واستطرد دكتور أغوس قائلاً: "بالنسبة للنساء اللاتي على وشك الخضوع للعلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الطمث في سن مبكرة للغاية، تم تخزين أجزاء من المبيض ثم إعادة زرعها وتمكنت كثيرات منهن من معاودة حياتهن العادية، وإنجاب الأطفال".
 
ولكن الدكتور أغوس أشار إلى أن الباحثين لم يحددوا بعد الفوائد والآثار الجانبية للإجراء الجديد، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطباء هذا الإجراء الجراحي لتأخير انقطاع الطمث.
 
وأردف قائلاً: "إن التجربة الجديدة مختلفة تماماً حيث إن المتطوعات لا يعانين من أية مشاكل طبية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تأخير انقطاع الطمث".
 
ويأمل دكتور أغوس في أن يراقب فريق الباحثين حالة المشاركات عن كثب لمعرفة كيف سيؤثر الإجراء على صحتهن. فإذا ما تسببت أي عملية جراحية في حدوث آثار جانبية بعد أن يعيد الفريق زراعة الأنسجة المحفوظة، ففي هذه الحالة سيمكنهم استئصالها وإزالتها مرة أخرى.
 
وأوضح أن الأنسجة يمكن أن تكون نشطة مرة أخرى بمجرد أن تعلق على المبيض. ولكن يمكن أيضاً أن تؤخذ مرة أخرى دون إيذاء للمريضة لتجنب المزيد من الضرر، إذا لاحظ الباحثون آثاراً غير مرغوب فيها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout