الصحة العالمية تحذر.. ارتفاع ضخم بمرضى الحصبة

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قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن جميع مناطق العالم باستثناء الأميركتين تشهد زيادة في عدد حالات الحصبة وهي مرض يمكن أن يفضي إلى الوفاة أو إعاقة الأطفال لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيمات.

وأنحت كيت أوبراين، المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، باللائمة على ضعف أنظمة الصحة والمعلومات المغلوطة عن التطعيمات، ودعت منصات التواصل الاجتماعي والتجمعات السكانية المختلفة إلى الحرص على دقة المعلومات المتعلقة بسبل الحد من انتشار العدوى.

وقالت أوبراين، رئيسة قسم التطعيمات واللقاحات والبيولوجيا في المنظمة، في إفادة صحفية "نحن نتراجع، نسير على الطريق الخطأ".

وأضافت "لدينا قلق عام لأن جميع المناطق تتعرض لزيادة في الحصبة باستثناء منطقة الأميركتين، التي شهدت تراجعا طفيفا".

وقالت منظمة الصحة، إنه تم الإبلاغ بين يناير ويوليو من هذا العام عن حالات إصابة تزيد ثلاث مرات تقريبا عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة في العالم بلغ نحو 365 ألفا هذا العام، وهو أعلى عدد مسجل منذ 2006، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل مجرد نسبة ضئيلة من 6.7 مليون حالة اشتباه في الإصابة بالمرض.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن الإصابة بالحصبة تسببت في نحو 109 آلاف حالة وفاة في 2017.

وقالت المنظمة إن أكبر تفش للمرض كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلغ عدد حالات الإصابة فيها 155460 حالة، تليها مدغشقر وبلغ عدد الحالات فيها 12454 ثم أوكرانيا بعدد بلغ 54246 حالة.