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معجون الأسنان و...أخطاء نرتكبها بالإسعافات الأولية لمعالجة الحروق!

30
AUGUST
2019
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أوضح الكاتب ماريان بينيتو في تقريره الذي نشرته صحيفة "البايس" الإسبانية أن استخدام العسل والثلج ومعجون الأسنان لمعالجة الحروق تعتبر من العلاجات المنزلية الفاشلة وغير المنصوح بها.

و قال أنه من الوارد أن يتسبب إهمال الحروق باعتباره حادثا بسيطا في مشاكل صحية خطيرة، خاصة وأن التورم من الممكن أن يطال الجزء الداخلي من الجلد.

وتتمثل الطريقة الصحيحة في علاج الحروق في سكب الماء البارد على المنطقة المصابة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. وعموما، تساعد هذه الطريقة في التقليل من حدة الالتهاب وتخفيف الألم، مما يجعل المتضرر يشعر بتحسّن ملحوظ.

وأوضح الكاتب أنه من الضروري حماية الجرح بواسطة لفّه بشاش رطب ورباط طبي إذا احتوى الجرح على بثور. ويمكننا أن نستخدم أحد أنواع المراهم إذا لم تظهر بثور على الجرح ولم يصب منطقة حساسة مثل الوجه أو الرقبة أو الأعضاء التناسلية.

وفي الحقيقة، يمكن أن تؤدي الحروق إلى صعوبة في التنفس إذا أصابت الرقبة أو الوجه. كما ينبغي نقل المصاب إلى مركز صحي حين يكون مسنا وتعرض إلى حروق على مستوى راحة اليد أو مناطق حساسة أخرى من الجسم، أو حين يكون طفلا لم يبلغ السنة من عمره.

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