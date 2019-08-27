اكتئاب ما بعد الولادة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

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عربي21- تصاب بعض النساء بعد الإنجاب بمرض يسمى "اكتئاب ما بعد الولادة"، وتختلف درجته من حالة لأخرى، وهو ليس حكرا على فئة اجتماعية معينة، وفقا لخبراء الطب النفسي.

الأسباب

ولا يوجد سبب محدد يؤدي للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وربما تشترك عدة عوامل في التسبب به، وفقا لاختصاصي الطب النفسي علاء الفروخ.

وتابع الفروخ في حديث لـ"عربي21": "من هذه الأسباب الاستعداد الجيني، بمعنى أن تكون المرأة من ناحية الجينات عندها قابلية للإصابة به أكثر من غيرها، وأيضا عدم انتظام النواقل العصبية وخصوصاً مادة السيروتونين".

وأشار إلى وجود أسباب "ترتبط بالتغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي تؤثر على كثير من الناس في مراحل حياتهم المختلفة".

الأعراض

وأوضح الفروخ بأن "اكتئاب ما بعد الولادة يشابه الاكتئاب المتعارف عليه، مضيفا: "لكن توقيته يكون بعد الولادة وأحيانا يبدأ أثناء الحمل ويستمر بعد الولادة، وإضافة إلى أعراض الاكتئاب المعروفة قد تعاني السيدة من قلق وتوتر نفسي".

ومن هذه الأعراض: الحزن وفقدان اللذة بشكل عام ومن ضمنها اللذة الجنسية، والتوتر والقلق، والشعور بالإرهاق، وانخفاض التركيز، واضطراب الشهية، وصعوبة النوم.

وحول احتمالية أن تشكل المرأة خطرا على نفسها أو المولود، قال اختصاصي الطب النفسي علاء الفروخ أن الأمر يختلف من حالة لأخرى.

وأوضح: "في بعض حالات الاكتئاب الشديد قد تفكر المريضة بإيذاء نفسها او إيذاء المولود، ولذلك لا يجب التهاون في عرض اي حالة على الطبيب المختص، وضرورة متابعتها ومراقبتها".

العلاج

ولفت الفروخ إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة مرض شائع، ويجب ان يتم عرض المرأة على الطبيب النفسي لتقييم الحالة.

وقال: "العلاج نوعان، علاج سلوكي معرفي، وعلاج دوائي، ويختلف تحديد نوعية العلاج حسب الحالة وشدتها".