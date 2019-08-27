تحذير من نشاط يومي قد يؤدي إلى الوفاة

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لندن- عربى21 - حذرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "ذا بي إم جى" من نشاط يومي، يمكن أن يتسبب في الوفاة المبكرة، إن لم يتغير سلوك من يقومون به فورا.

وقالت الدراسة، التي نشرتها المجلة الطبية المتخصصة أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد، خاصة في سن الثلاثينات والأربعينات، يمكن أن يكون سببا في وفاة الشخص، مشيرة إلى أن النشاط البدني حتى المشي أو الحركة الخفيفة يمكن أن تقلل خطر الوفاة.

وقالت الدراسة إن الشخص يحتاج إلى 150 دقيقة من التمارين الخفيفة أسبوعيا، و75 دقيقة اخرى من التمارين متوسطة الشدة.