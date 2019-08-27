كشف أولى علامات سرطان البنكرياس

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كشف خبراء من الولايات المتحدة الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس، مشيرين إلى أن انخفاض مستوى السكر في الدم هو أحد الأعراض المبكرة.

يعتبر سرطان البنكرياس أحد أصعب أنواع السرطان الذي يمكن الكشف عنه مبكرا، لأن الورم عادة يكون صغيرا ولا تظهر أي أعراض للمرض مبكرا.

كشف باحثون من مركز مونتيفيوري- آينشتاين لعلاج السرطان، أن أحد أعراض سرطان البنكرياس المبكرة هو انخفاض مستوى السكر في الدم. لأن هذا الانخفاض يسببه ارتفاع تركيز الانسولين في الجسم.

ويقول الدكتور ستيفن ليبوتي، مدير المركز، "يسبب الورم في غدة البنكرياس زيادة في إنتاج الأنسولين، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم". وأضاف، قد تظهر آلام في البطن والظهر واصفرار الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية، في مراحل متقدمة من سرطان البنكرياس.

ووفقا لتقديرات الأطباء في العالم، فإن معظم المصابين بسرطان البنكرياس أعمارهم فوق 55 سنة، وإن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة به.