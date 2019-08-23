هذه الأغذية تحمي بشرتك وتجعلها أكثر شبابًا.. تعرف عليها

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عربي21- مع تقدم الإنسان في العمر تبدأ مظاهر الشيخوخة في البروز، وأهمها التجاعيد وشحوب البشرة والهالات السوداء وانتفاخات تحت العين، ويستخدم البعض مواد تجميلية للتخلص منها.

بالمقابل يمكن لبعض الأغذية المساعدة في التخلص من شحوب البشرة وغيرها من مظاهر الشيخوخة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وهذه هي العناصر الغذائية التي ذكرها التقرير الذي ترجمته "عربي21":

المكسرات

حينما يُشعر البعض بالجوع أثناء العمل يتناول بعض الأغذية الخفيفة السكرية، ولكن ينصح أخصائي التغذية بالاستعاضة عنها بالمكسرات، فمثلا تحتوي هذه العناصر "الزبيب والجوز واللوز والفستق" على جرعة صحية من الدهون الجيدة التي تمنحك بشرة صحية وتحسن الكوليسترول، مما يجعلها أكثر صحة وتوهجا في جميع الأوقات.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، وبالتالي تساهم في تحسين مظهر بشرتك، ويمكن أن تؤخر أضرار أشعة الشمس والتجاعيد، وأيضا يحتوي الشاي الأخضر على مركب مهم وهو "ECGC"، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الالتهابات، لذلك إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فقد يساعد شرب الشاي الأخضر في تخفيفها.

السمك

حينما تتناول السمك فإنك تحصل على البروتين المفيد لصحتك، وبنفس الوقت تستفيد بأنك تحصل على طعام قليل الدهون.

حيث تحتوي الأسماك الزيتية مثل السردين على "أوميغا 3"، والذي يساعد في الحد من الكولسترول الضار، وأيضا يوجد فيها فيتامين ب 12، الذي يساعد على تعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية.

وإذا كنت لا تحب السردين فجرّب تناول سمك الماكريل أو السلمون أو التونة، حيث يمكن للأحماض الدهنية غير المشبعة في التونة أن تساعد في تقليل ظهور التجاعيد.

الخيار

يعتبر الخيار أحد أهم الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، أيضا هو غني بالمواد المغذية، بالإضافة إلى أن الماء الموجود فيه يمكن أن يساعد بشرتك على البقاء متألقة.

ويمكن أن يساعد وضع بعض شرائح الخيار المبردة على العينين حقًا في تقليل الهالات السوداء تحت العين وأيضا أكياس العين، وهي انتفاخ خفيف تحت العينين تظهر مع تقدم العمر.

الكرنب الأجعد

يحتوي الكرنب على العنصر الغذائي اللوتين، وهو يساعد في الحفاظ على النظر، وأيضا يبقي الانسان لائقا بدنيا ومعرفيا، ووجدت الدراسات بأن باللوتين في الغذاء يساعد على الحماية من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر، مثل إعتام عدسة العين.

فطر شيتاكي

يؤدي نقص النحاس في الجسم إلى شحوب البشرة، ولتعزيز مستويات هذا العنصر لديك تناول المزيد من فطر شيتاكي، حيث يحتوي كوب منه على 100 في المئة من القيمة الموصى بها يوميا من النحاس.

الشوكولاته

تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقوية البشرة، و يمكن أن يساعد "الفلافانول" داخلها على حمايتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، لكن سيتعين عليك تناول الشوكولاته بنسبة 70? أو أكثر من تصنيف الكاكاو للحصول على الفائدة المرجوة.

فول الصويا الأخضر

يعتبر فول الصويا الأخضر مفيدًا في مقاومة ظهور التجاعيد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لمدة ثلاثة أشهر فقط على حمايتك من ظهور خطوط التجاعيد، وهناك فائدة أخرى وهي أنه مليء بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين K.

جريب فروت

يُعد الجريب فروت أحد أفضل الفواكه لمكافحة الشيخوخة، حيث تساعد عناصره الغذائية في حماية خلايا الدم المنجلية من الوفاة المبكرة وتساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين المهم لصحة البشرة.

تحتوي حبة واحدة من الجريب فروت على أكثر من 100 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C للشخص البالغ.

الرمان

من جهتها قالت اختصاصية التغذية آيات شطارة: "إضافة للأغذية التي ذكرها التقرير يمكن أيضا تناول الرمان، فهذه الفاكهة تحتوي على فوائد صحية جمة حتى أكثر من الشاي الأخضر، حيث تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وتقاوم التجاعيد".

الخضروات الورقية

وتابعت آيات في حديث لـ"عربي21": "آيضا هناك دور للخضروات الورقية الخضراء الداكنة في مقاومة آثار الشيخوخة، فهي تحتوي على فوليك اسيد ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان".

وأوضحت بأنه "يمكن أيضا زيادة فائدة هذه الخضروات الورقية عبر إضافة الليمون، فحينما يتحد فيتامين سي الموجود فيه مع الحديد الموجود في هذه الخضار يستفيد الجسم منه بشكل أكبر".

وأضافت: "يعوض الحديد الموجود في هذه الخضار النقص الحاصل في الجسم، حيث يؤدي نقص الحديد إلى شحوب البشرة وكتمانها وفقدانها لنضارتها، وبشكل عام الخضروات الورقية الخضراء مضادة للسرطان وتقي البشرة من التجاعيد وتمنحها النضارة والتوهج".