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علماء يبتكرون "زبدة صحية" مصنوعة من الماء

21
AUGUST
2019
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نجح علماء متخصصون بالتغذية في إنتاج "زبدة صحية"، مصنوعة أساسا من الماء، يمكن أن تكون بديلا للزبدة المنتشرة حاليا.

وقال موقع "غيزمودو" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية، إن التجربة أجريت في جامعة كورنيل، الواقعة في مدينة أيثاكا بولاية نيويورك، حيث نجح العلماء في صناعة زبدة تتكون أساسا من 80 في المئة من الماء مقارنة مع الزبدة الحالية (16 في المئة فقط ماء)، الأمر الذي يجعلها مفيدة للصحة.

وبحسب العلماء فإن ملعقة كبيرة من الزبدة العادية تتكون من 84 في المئة من الدهون و16 في المئة من الماء ونحو 100 سعرة حرارية، في حين أن مكونات الزبدة التي تم التوصل إليها تشمل على 80 في المئة من الماء و25 سعرة حرارية".

وبحسب مخترعي هذه الزبدة فإنه يمكن تعزيزها بمواد غذائية أخرى، مثل الفيتامينات أو الحليب أو البروتينات النباتية، مما سيجعل مذاقها يشبه الزبدة العادية تماما.

وأوضحوا أن "الزبدة الصحية" يمكن أن تساعد أيضا الدول على الاستغناء قليلا عن الماشية المنتجة للحليب وما تخلفه من آثار سلبية على الأرض والبيئة.

وتعرف الزبدة العادية بأنها خطيرة على صحة الإنسان، على اعتبار أنها عالية الدهون، مما يهدد صحةالقلب والشرايين، ويزيد من مخاطر الإصابة بضغط الدم والكوليسترول.

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